中央氣象署最新資料顯示，原先位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，今（22）日上午已升級為熱帶性低氣壓TD29，最快明（23）日有機會增強為今年第25號颱風「舒力基」（Surigae，北韓命名），未來路徑將朝西北移動，下周初期接近台灣，氣象署不排除發布警報，實際影響還有待觀察。

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氣象署說明，由於TD29在海上的發展條件不錯，很快就會變成舒力基颱風，後續至少來到中颱以上，且強度不排除提升到強颱等級，颱風路徑大方向朝西北西移動，預估下周一會來到台灣東方至巴士海峽一帶，屆時需視太平洋高壓強度，路徑可能「北轉」或「持續往西」。

▲初步研判，舒力基颱風生成後，下周初期將來到台灣東南方，不排除發布颱風警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲初步研判，舒力基颱風生成後，下周初期將來到台灣東南方，不排除發布颱風警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署提醒，舒力基颱風在中秋連假後，有機會發布颱風警報，甚至登陸台灣的可能，風雨影響最大的時段落在下周初期；中秋連假期間，各地大多為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部、中部以北山區有零星短暫陣雨。

今天天氣則是南台灣水氣偏多，南部有局部短暫陣雨，午後有較大雨勢發生的機率，恆春半島也有零星降雨，其他地區則為多雲到晴，午後嘉義、中部山區、花東山區有局部短暫陣雨。

▲未來一周全台大多為多雲到晴的穩定天氣，但中秋連假後期東方海域可能會有颱風接近。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周全台大多為多雲到晴的穩定天氣，但中秋連假後期東方海域可能會有颱風接近。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。