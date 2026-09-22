中央氣象署最新資料顯示，原先位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，今（22）日上午已升級為熱帶性低氣壓TD29，最快明（23）日有機會增強為今年第25號颱風「舒力基」（Surigae，北韓命名），未來路徑將朝西北移動，下周初期接近台灣，氣象署不排除發布警報，實際影響還有待觀察。
氣象署說明，由於TD29在海上的發展條件不錯，很快就會變成舒力基颱風，後續至少來到中颱以上，且強度不排除提升到強颱等級，颱風路徑大方向朝西北西移動，預估下周一會來到台灣東方至巴士海峽一帶，屆時需視太平洋高壓強度，路徑可能「北轉」或「持續往西」。
氣象署提醒，舒力基颱風在中秋連假後，有機會發布颱風警報，甚至登陸台灣的可能，風雨影響最大的時段落在下周初期；中秋連假期間，各地大多為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部、中部以北山區有零星短暫陣雨。
今天天氣則是南台灣水氣偏多，南部有局部短暫陣雨，午後有較大雨勢發生的機率，恆春半島也有零星降雨，其他地區則為多雲到晴，午後嘉義、中部山區、花東山區有局部短暫陣雨。
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今天天氣則是南台灣水氣偏多，南部有局部短暫陣雨，午後有較大雨勢發生的機率，恆春半島也有零星降雨，其他地區則為多雲到晴，午後嘉義、中部山區、花東山區有局部短暫陣雨。