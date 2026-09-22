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棒次 中華隊守備 中華隊球員（背號） 泰國隊守備 泰國隊球員（背號） 1 中外野手 陳晨威（66） 二壘手 納魯埃蓬·芒卡森（Naruephol Muangkasem, 1） 2 左外野手 楊振裕（61） 指定打擊 薩克·吉·仁柴嵩克蘭（Sake Jie Renchaisongkram, 22） 3 一壘手 黃韋盛（71） 游擊手 奧利佛·格雷姆·鄧恩（Oliver Graeme Dunn, 2） 4 三壘手 劉基鴻（46） 中外野手 約瑟夫·馬修·達魯（Joseph Matthew Daru, 8） 5 右外野手 朱迦恩（8） 三壘手 亞歷山大·克拉克（Alexander Clark, 23） 6 指定打擊 陳敏賜（5） 一壘手 帕塔巴特·佩松塔德（Phatthabat Petsunthad, 4） 7 二壘手 李亦崴（1） 捕手 阿努奇·瑯格萊朱克（Anuchit Luangkraijook, 32） 8 捕手 張翔（42） 右外野手 游田泰（Yutathai Ryoto, 28） 9 游擊手 陽柏翔（23） 左外野手 波拉維特·翁薩旺（Porrawit Wongsawan, 17） 先發投手 投手 黃玠瀚（79） 投手 蘇帕孔·林（Suppakorn Lin, 16）

棒次 守備位置 中文姓名 英文登錄名 背號 1 二壘手 納魯埃蓬·芒卡森 Naruephol Muangkasem 1 2 指定打擊 薩克·吉·仁柴嵩克蘭 Sake Jie Renchaisongkram 22 3 游擊手 奧利佛·格雷姆·鄧恩 Oliver Graeme Dunn 2 4 中外野手 約瑟夫·馬修·達魯 Joseph Matthew Daru 8 5 三壘手 亞歷山大·克拉克 Alexander Clark 23 6 一壘手 帕塔巴特·佩松塔德 Phatthabat Petsunthad 4 7 捕手 阿努奇·瑯格萊朱克 Anuchit Luangkraijook 32 8 右外野手 游田泰 Yutathai Ryoto 28 9 左外野手 波拉維特·翁薩旺 Porrawit Wongsawan 17 先發投手 投手 蘇帕孔·林 Suppakorn Lin 16

2026年名古屋亞運棒球項目預賽，中華隊迎接本屆賽會第二場比賽，在出戰泰國隊的比賽展現壓倒性火力。比賽前段中華隊打線全面爆發，靠著指定打擊陳敏賜一棒開轟，敲出一發兩分打點全壘打，以及當家第四棒劉基鴻的高效火力支援，中華隊在前兩局便狂敲6支安打，一口氣灌進8分，目前以8：0大幅領先泰國隊。中華隊此役攻勢猛烈，擔任第六棒指定打擊的資深強打陳敏賜，展現老將價值，大棒一揮轟出全壘打，不僅為球隊跑回1分，更一舉打下2分打點，成為帶動球隊士氣的絕對關鍵。扛起四番重任的三壘手劉基鴻同樣手感發燙，2個打數皆敲出安打，彈無虛發地為球隊貢獻多達3分打點，並跑回2分。在陳敏賜與劉基鴻的重砲帶領下，中華隊中心打線徹底撕裂泰國隊防線。除了中心打線發威，中華隊前段棒次也扮演了稱職的火車頭。開路先鋒中外野手陳晨威2打數敲出1支安打，並跑回1分；第二棒左外野手楊振裕則靠著精準選球獲得1次保送，並敲出1支安打、貢獻1分打點，個人單場已跑回2分。第五棒右外野手朱迦恩也延續攻勢，貢獻1支安打與1分打點。在先發投手黃玠瀚的領軍下，中華隊在守備端有效壓制對手，讓泰國隊一分未得；進攻端則在第一局猛攻6分，第二局再添2分。中華隊目前以8比0的懸殊比分牢牢掌握比賽節奏。面對泰國隊，中華隊打線做出全面調整，借重陳晨威的破壞力與腳程領銜衝鋒，中心打線由具備中長程火力的黃韋盛、劉基鴻扛起推進重任，資深強打陳敏賜則擔綱指定打擊。