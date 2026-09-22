（更新，11：56）2026年名古屋亞運棒球項目預賽，中華隊迎接本屆賽會第二場比賽，在出戰泰國隊的比賽展現壓倒性火力。比賽前段中華隊打線全面爆發，靠著指定打擊陳敏賜一棒開轟，敲出一發兩分打點全壘打，以及當家第四棒劉基鴻的高效火力支援，中華隊在前兩局便狂敲6支安打，一口氣灌進8分，目前以8：0大幅領先泰國隊。
陳敏賜開轟展現長打火力 劉基鴻雙安包辦3打點
中華隊此役攻勢猛烈，擔任第六棒指定打擊的資深強打陳敏賜，展現老將價值，大棒一揮轟出全壘打，不僅為球隊跑回1分，更一舉打下2分打點，成為帶動球隊士氣的絕對關鍵。扛起四番重任的三壘手劉基鴻同樣手感發燙，2個打數皆敲出安打，彈無虛發地為球隊貢獻多達3分打點，並跑回2分。在陳敏賜與劉基鴻的重砲帶領下，中華隊中心打線徹底撕裂泰國隊防線。
除了中心打線發威，中華隊前段棒次也扮演了稱職的火車頭。開路先鋒中外野手陳晨威2打數敲出1支安打，並跑回1分；第二棒左外野手楊振裕則靠著精準選球獲得1次保送，並敲出1支安打、貢獻1分打點，個人單場已跑回2分。第五棒右外野手朱迦恩也延續攻勢，貢獻1支安打與1分打點。
在先發投手黃玠瀚的領軍下，中華隊在守備端有效壓制對手，讓泰國隊一分未得；進攻端則在第一局猛攻6分，第二局再添2分。中華隊目前以8比0的懸殊比分牢牢掌握比賽節奏。
中華隊先發打序與守備位置出爐
面對泰國隊，中華隊打線做出全面調整，借重陳晨威的破壞力與腳程領銜衝鋒，中心打線由具備中長程火力的黃韋盛、劉基鴻扛起推進重任，資深強打陳敏賜則擔綱指定打擊。
泰國隊先發名單
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中華隊此役攻勢猛烈，擔任第六棒指定打擊的資深強打陳敏賜，展現老將價值，大棒一揮轟出全壘打，不僅為球隊跑回1分，更一舉打下2分打點，成為帶動球隊士氣的絕對關鍵。扛起四番重任的三壘手劉基鴻同樣手感發燙，2個打數皆敲出安打，彈無虛發地為球隊貢獻多達3分打點，並跑回2分。在陳敏賜與劉基鴻的重砲帶領下，中華隊中心打線徹底撕裂泰國隊防線。
除了中心打線發威，中華隊前段棒次也扮演了稱職的火車頭。開路先鋒中外野手陳晨威2打數敲出1支安打，並跑回1分；第二棒左外野手楊振裕則靠著精準選球獲得1次保送，並敲出1支安打、貢獻1分打點，個人單場已跑回2分。第五棒右外野手朱迦恩也延續攻勢，貢獻1支安打與1分打點。
在先發投手黃玠瀚的領軍下，中華隊在守備端有效壓制對手，讓泰國隊一分未得；進攻端則在第一局猛攻6分，第二局再添2分。中華隊目前以8比0的懸殊比分牢牢掌握比賽節奏。
中華隊先發打序與守備位置出爐
面對泰國隊，中華隊打線做出全面調整，借重陳晨威的破壞力與腳程領銜衝鋒，中心打線由具備中長程火力的黃韋盛、劉基鴻扛起推進重任，資深強打陳敏賜則擔綱指定打擊。
|棒次
|中華隊守備
|中華隊球員（背號）
|泰國隊守備
|泰國隊球員（背號）
|1
|中外野手
|陳晨威（66）
|二壘手
|納魯埃蓬·芒卡森（Naruephol Muangkasem, 1）
|2
|左外野手
|楊振裕（61）
|指定打擊
|薩克·吉·仁柴嵩克蘭（Sake Jie Renchaisongkram, 22）
|3
|一壘手
|黃韋盛（71）
|游擊手
|奧利佛·格雷姆·鄧恩（Oliver Graeme Dunn, 2）
|4
|三壘手
|劉基鴻（46）
|中外野手
|約瑟夫·馬修·達魯（Joseph Matthew Daru, 8）
|5
|右外野手
|朱迦恩（8）
|三壘手
|亞歷山大·克拉克（Alexander Clark, 23）
|6
|指定打擊
|陳敏賜（5）
|一壘手
|帕塔巴特·佩松塔德（Phatthabat Petsunthad, 4）
|7
|二壘手
|李亦崴（1）
|捕手
|阿努奇·瑯格萊朱克（Anuchit Luangkraijook, 32）
|8
|捕手
|張翔（42）
|右外野手
|游田泰（Yutathai Ryoto, 28）
|9
|游擊手
|陽柏翔（23）
|左外野手
|波拉維特·翁薩旺（Porrawit Wongsawan, 17）
|先發投手
|投手
|黃玠瀚（79）
|投手
|蘇帕孔·林（Suppakorn Lin, 16）
|棒次
|守備位置
|中文姓名
|英文登錄名
|背號
|1
|二壘手
|納魯埃蓬·芒卡森
|Naruephol Muangkasem
|1
|2
|指定打擊
|薩克·吉·仁柴嵩克蘭
|Sake Jie Renchaisongkram
|22
|3
|游擊手
|奧利佛·格雷姆·鄧恩
|Oliver Graeme Dunn
|2
|4
|中外野手
|約瑟夫·馬修·達魯
|Joseph Matthew Daru
|8
|5
|三壘手
|亞歷山大·克拉克
|Alexander Clark
|23
|6
|一壘手
|帕塔巴特·佩松塔德
|Phatthabat Petsunthad
|4
|7
|捕手
|阿努奇·瑯格萊朱克
|Anuchit Luangkraijook
|32
|8
|右外野手
|游田泰
|Yutathai Ryoto
|28
|9
|左外野手
|波拉維特·翁薩旺
|Porrawit Wongsawan
|17
|先發投手
|投手
|蘇帕孔·林
|Suppakorn Lin
|16
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