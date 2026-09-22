《Pokémon GO》今（22）日宣布，「PokéXciting! in 台北」將於10月10日至11日登場，除了台北會場限定「PokéXciting! 皮卡丘（粉紅）」之外，還有 GO 集章趣、免費限時調查、主題田野調查，以及妙蛙花、噴火龍、水箭龜超極巨化對戰。香堤大道廣場同步設置實體攤位，玩家完成指定任務能拿限定貼紙、列印紀念照片；適逢寶可夢30週年，《Pokémon GO》也攜手新光三越推出全台6款限定遊戲內明信片。
「PokéXciting! in 台北」10月登場 粉紅皮卡丘限定現身
「PokéXciting!」亞洲巡迴下一站來到台北，活動將於10月10日至11日在台北市信義區指定會場舉行，活動期間也將推出僅在台北會場登場的「PokéXciting! 皮卡丘（粉紅）」。
玩家只要在活動期間開啟《Pokémon GO》，並前往會場附近探索，就能找到指定寶可補給站，參加現場限定「GO集章趣」。
台北限定GO集章趣 5款圖章集滿遇見紀念皮卡丘
台北會場將設置專屬「GO集章趣」，共有妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍5款圖章。
玩家集滿全部5款圖章後，就能遇見帶有當地紀念背卡的「PokéXciting! 皮卡丘」。官方目前公布的台北集章活動時間為10月10日至11月11日。
亞太5城市一起集章 台北專屬圖章一路開放3年
除了台北限定集章活動，本次還有橫跨亞太地區的「GO集章趣」，活動期間自2026年9月12日起，一路持續至2029年9月11日。
玩家可以在台北信義區會場指定地點取得台北專屬「PokéXciting! 皮卡丘」圖章，這也是亞太各個PokéXciting! 活動城市共5款特別圖章之一，完成現場收集後，同樣可以遇見擁有紀念背卡的「PokéXciting! 皮卡丘」。
御三家超極巨化對戰登場 XP加倍、交換星星沙減半
活動期間也將推出免費限時調查課題、活動主題田野調查，以及多種活動寶可夢，其中包括「妙蛙花」、「噴火龍」與「水箭龜」的超極巨化對戰。
遊戲內同步開放多項活動加碼，包括旋轉寶可補給站獲得的XP加倍、交換寶可夢所需星星沙子減半、額外進行2次特殊交換，以及誘餌模組持續時間延長至1小時。
香堤大道設實體攤位 集3個圖章就能拿限定貼紙
10月10日至11日每日11時至19時，信義區香堤大道廣場也會設置《Pokémon GO》PokéXciting! 現場攤位。
玩家只要在「GO集章趣」收集3個以上圖章，就能領取「《Pokémon GO》PokéXciting! 活動主題貼紙」一張；現場出示遊戲畫面，也能自行列印帶有活動主題相框的紀念照片，贈品數量有限，送完為止。
活動現場另外規劃舞台演出、周邊商品販售及白天互動活動，除了《Pokémon GO》玩家外，也適合一般寶可夢粉絲到場參加。
寶可夢30週年加碼！新光三越6款明信片全台開收
迎接寶可夢30週年，《Pokémon GO》也宣布攜手新光三越推出全台合作企劃。自10月1日至12月31日，玩家前往全台新光三越指定店點，旋轉附近的寶可補給站，就能蒐集專為台灣新光三越與寶可夢30週年設計的限定遊戲內明信片。
本次共有6款不同設計，分別對應台北、桃園、台中、嘉義、台南及高雄，一座城市各有一款，想全部收藏的玩家得跑遍全台指定店點。
🟡 PokéXciting! in 台北活動資訊
📌日期：2026年10月10日至10月11日
📌地點：台北市信義區指定會場、香堤大道廣場
📌時間：每日11：00至19：00
🟡 新光三越限定明信片
📌日期：2026年10月1日至12月31日
📌地點：全台新光三越指定店點
📌 明信片共6款，台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄各1款
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「PokéXciting!」亞洲巡迴下一站來到台北，活動將於10月10日至11日在台北市信義區指定會場舉行，活動期間也將推出僅在台北會場登場的「PokéXciting! 皮卡丘（粉紅）」。
玩家只要在活動期間開啟《Pokémon GO》，並前往會場附近探索，就能找到指定寶可補給站，參加現場限定「GO集章趣」。
台北會場將設置專屬「GO集章趣」，共有妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍5款圖章。
玩家集滿全部5款圖章後，就能遇見帶有當地紀念背卡的「PokéXciting! 皮卡丘」。官方目前公布的台北集章活動時間為10月10日至11月11日。
除了台北限定集章活動，本次還有橫跨亞太地區的「GO集章趣」，活動期間自2026年9月12日起，一路持續至2029年9月11日。
玩家可以在台北信義區會場指定地點取得台北專屬「PokéXciting! 皮卡丘」圖章，這也是亞太各個PokéXciting! 活動城市共5款特別圖章之一，完成現場收集後，同樣可以遇見擁有紀念背卡的「PokéXciting! 皮卡丘」。
活動期間也將推出免費限時調查課題、活動主題田野調查，以及多種活動寶可夢，其中包括「妙蛙花」、「噴火龍」與「水箭龜」的超極巨化對戰。
遊戲內同步開放多項活動加碼，包括旋轉寶可補給站獲得的XP加倍、交換寶可夢所需星星沙子減半、額外進行2次特殊交換，以及誘餌模組持續時間延長至1小時。
10月10日至11日每日11時至19時，信義區香堤大道廣場也會設置《Pokémon GO》PokéXciting! 現場攤位。
玩家只要在「GO集章趣」收集3個以上圖章，就能領取「《Pokémon GO》PokéXciting! 活動主題貼紙」一張；現場出示遊戲畫面，也能自行列印帶有活動主題相框的紀念照片，贈品數量有限，送完為止。
活動現場另外規劃舞台演出、周邊商品販售及白天互動活動，除了《Pokémon GO》玩家外，也適合一般寶可夢粉絲到場參加。
迎接寶可夢30週年，《Pokémon GO》也宣布攜手新光三越推出全台合作企劃。自10月1日至12月31日，玩家前往全台新光三越指定店點，旋轉附近的寶可補給站，就能蒐集專為台灣新光三越與寶可夢30週年設計的限定遊戲內明信片。
本次共有6款不同設計，分別對應台北、桃園、台中、嘉義、台南及高雄，一座城市各有一款，想全部收藏的玩家得跑遍全台指定店點。
📌日期：2026年10月10日至10月11日
📌地點：台北市信義區指定會場、香堤大道廣場
📌時間：每日11：00至19：00
🟡 新光三越限定明信片
📌日期：2026年10月1日至12月31日
📌地點：全台新光三越指定店點
📌 明信片共6款，台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄各1款