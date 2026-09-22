今（22）日是「世界無車日」，台北市首度與新北市攜手推出「922無車日雙北公車免費搭」，雙北共719條市區公車路線、5842輛公車，從頭班車到末班車通通免費，一早就讓不少通勤族很有感，平常熟悉的刷卡機直接被貼起來「封印」，上班族大讚：「讓錢包開心的活動」；還有人意外發現，少了刷卡的動作，上下車速度變好快。
台北市交通局指出，台北市響應9月22日無車日已有25年，今年首度與新北市攜手推出「922無車日雙北公車免費搭」，希望讓平時習慣開車、騎機車的民眾，藉由免費搭乘改搭公共運輸。預計台北市、新北市市區公車共有719條路線、5,842輛公車參與，官方預估服務超過200萬人次。免費時間從9月22日各路線頭班車發出開始，至當日末班車結束為止；9月23日凌晨發出的跨夜公車也包含在內。
TPASS族注意！免費一天不會另外補償
不過，平常使用「基北北桃都會通定期票（TPASS）」的通勤族要注意。台北市交通局說明，持有TPASS及各類優惠票種者，不會因為9月22日公車免費而另外獲得補償。另外，由於免費搭乘期間沒有刷卡紀錄，因此當天也不提供公車與捷運之間的轉乘優惠；如果搭完公車後繼續轉乘捷運，仍須依規定付費。
刷卡機直接被「封印」上下車速度變快
無車日不少每天搭公車的通勤族立刻感受到不同，民眾劉小姐分享，本來下車已經拿好悠遊卡要嗶下車，但刷卡機直接被封印，才意識到今天可以免費搭車，有小確幸的感覺，他也提到本來通勤就是搭公車，不會因為無車日特別來搭乘。
陳小姐說今天公車上的人潮和以往差異不大，沒有覺得特別多人，而且公車司機會特別分享今天無車日不用刷卡，最大感覺就是「上下車速度變好快」，同時也提到精打細算同事是用月票，剛好前兩天到期，算準今天搭車不用錢，接著又遇到中秋連假，所以索性放完假再買下一期的月票。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，平常使用「基北北桃都會通定期票（TPASS）」的通勤族要注意。台北市交通局說明，持有TPASS及各類優惠票種者，不會因為9月22日公車免費而另外獲得補償。另外，由於免費搭乘期間沒有刷卡紀錄，因此當天也不提供公車與捷運之間的轉乘優惠；如果搭完公車後繼續轉乘捷運，仍須依規定付費。
刷卡機直接被「封印」上下車速度變快
無車日不少每天搭公車的通勤族立刻感受到不同，民眾劉小姐分享，本來下車已經拿好悠遊卡要嗶下車，但刷卡機直接被封印，才意識到今天可以免費搭車，有小確幸的感覺，他也提到本來通勤就是搭公車，不會因為無車日特別來搭乘。
陳小姐說今天公車上的人潮和以往差異不大，沒有覺得特別多人，而且公車司機會特別分享今天無車日不用刷卡，最大感覺就是「上下車速度變好快」，同時也提到精打細算同事是用月票，剛好前兩天到期，算準今天搭車不用錢，接著又遇到中秋連假，所以索性放完假再買下一期的月票。