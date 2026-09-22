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韓劇「收視女王」朴信惠今（22）日傳出喜訊，已順利產下第2胎，是健康的小女嬰。經紀公司SALT Entertainment今日發布官方聲明證實朴信惠母女均安，目前正在休養中。而她與丈夫崔泰俊的第一胎是兒子，如今又迎來女兒，正式湊成「好」字，升格四口之家，羨煞旁人。朴信惠經紀公司今日透過官方聲明，分享她生下女兒的好消息：「目前產婦與孩子都相當健康，朴信惠正在家人的愛與照顧下安心休養、恢復身體。」經紀公司也代為感謝各界一直以來的關心：「衷心感謝所有給予滿滿祝福的人，也懇請大家為這個新生命送上溫暖的祝福與支持」，同時希望媒體能給予朴信惠一家人安靜休息的空間。朴信惠與同為演員的大學學弟崔泰俊自2017年開始交往，相戀多年後於2022年1月步入禮堂，並於同年5月喜得長子。生下小孩後，朴信惠也繼續拍戲，憑藉《低谷醫生》、《來自地獄的法官》及《臥底洪小姐》成功復出，產後狀態依舊相當完美，加上精湛演技，讓這3部戲都收穫極高口碑。而她懷上第二胎的消息則在今年4月被韓媒曝光，當時經紀公司順勢證實此事，並表示預產期在今年秋天，朴信惠也因為安胎，再度暫別演藝圈。而她6月時還曾被目擊與裴勇俊、朴秀真夫妻同遊新加坡，孕期狀態相當不錯。如今順利迎來二寶女兒，經紀公司表示她將先專心坐月子休養，預計將於休養完成後投入熱門劇集《來自地獄的法官》第2季的回歸拍攝，粉絲也很期待她會帶來哪些新作品。