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蔣萬安呼籲民進黨政府，要以民為念、以和平為念。雙城論壇預計年底在台北舉辦，上海台辦副主任李驍東擬率團訪台遭陸委會封殺，台北市勞動局長王秋冬昨痛斥，陸委會權力傲慢，不尊重北市府，有穿小鞋的感覺；邱垂正則回嗆，兩岸交流權責在中央政府，雙城論壇本質應回歸市政交流，不要預設政治前提，陸委會沒有權力傲慢，還協調內政部提前召開聯審會審查，「但不是你指定誰要來，我們就要讓他來」。邱垂正解釋，未核准李驍東率團訪台，是因為2024年中國發布「懲獨22條」後，陸委會對重要台辦成員採取較嚴格審查，包括台辦主任、副主任，「原則上就禁止，除非例外」，譬如南投和杭州的「兩湖論壇」，杭州市台辦主任因獲當地台商協會推薦，加上任內照顧赴中參賽的台灣選手家屬和當地台商，才獲准來台。