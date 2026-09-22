我們已經完美發揮出我們該有的樣子，大家情緒都是壓著，銅牌就是很穩、很完美的表現出來，這獎牌是屬於大家的。

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空手道型女團4強輸越南 努力整理心情奪銅

空手道型相對主觀 教練認為表現比越南好

3位女將坦言不甘心 一下場就哭了

田欣兒、簡慧萱爆哭 洪芷暄「ㄍㄧㄥ」住喊話

中華隊亞運空手道代表隊簡慧萱、田欣兒、洪芷暄，今（22）日於空手道型女團出戰，可惜在4強輸給上屆金牌越南，無緣挺進金牌戰，3女將快速收拾心情，銅牌戰5：0擊敗尼泊爾，為中華隊收下本屆亞運第3銅、也是第7面獎牌。賽後簡慧萱、田欣兒、洪芷暄都紅了眼眶，尤其是4強戰對上越南自認表現很好，也選擇更難動作組合，最終卻意外吞敗，真的很不甘心，學姐簡慧萱談到2位學妹，更一度哭到不能自己，「簡慧萱、田欣兒、洪芷暄女團型本次以金牌為目標，8強擊敗澳門，4強打越南卻意外吞敗，全隊情緒低落，但後續仍整理心情，在銅牌戰5：0擊敗尼泊爾，拿下一面銅牌，也是我國代表團第7面獎牌。空手道賽事前兩天，由型女子個人賽簡慧萱、對打67公斤級石政中拿到銅牌，再加上型女團也奪銅，中華隊空手道代表團連續3天拿到獎牌。賽後教練重點提到空手道型相對主觀，4強對越南，中華隊選擇更難、更具力量的動作，但並未獲得裁判青睞，簡慧萱也提到，「看裁判喜歡力量的、喜歡速度的，我覺得我們衝鋒槍那種類型，他們是對拍子比較穩，其實就看裁判喜歡的風格是不一樣的。」簡慧萱前天先在女子個人型奪銅，幫中華隊首開獎牌成績，相隔1天後跟隨學妹再度獲得團體賽獎牌，她笑說想要換顏色，「而且我覺得她們兩位學妹她們很厲害，就是她們配合我改變流派，然後配合我改變這個她們原有的強度。然後我們三個都來自不同的地方，那大家能組在一起、配合在一起，已經很不容易。」洪芷暄談到對越南一戰，比完當下都覺得贏了，看到比分出來很意外，「大家情緒都有點低落，然後有點不敢相信。但其實講真的，我真覺得我們是發揮的已經是我們平常該有的表現了，雖然我自己也很慌，可是我知道，就算我們沒有拿到金牌，我們還是要把我們該拿下的都要拿下。」「其實那時候輸越南的時候，我心情起伏蠻大的。因為準備那麼久，當然是為了金牌。」田欣兒透露，四強結果出來時自己就不甘心地哭了，「所以下來的時候我情緒比較激動，是我兩位隊友，然後鼓勵我，讓我快調整好情緒，然後拿下銅牌。」簡慧萱則在一旁說，看到田欣兒流淚，自己當下想說些什麼，結果講著講著就哽咽，反而是一旁洪芷暄「ㄍㄧㄥ」住，「可能是因為我有出去吶喊，把邪氣發洩出來。」結束亞運賽程後，3人4天後又要出國參加錦標賽，11月則有世錦賽，簡慧萱表示，「我們組團時間很短，一年半左右，但是我覺得我們大家各司其職，就是大家扮演的角色都很重要，未來也會繼續努力再拚一下。」