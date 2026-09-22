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▲南市中秋節停收垃圾 26日正常清運 28日15區正常收運。(圖／南市府環保局提供)

中秋連假將至，台南市市長黃偉哲為讓清潔隊員與家人團圓，並避免垃圾連續停收超過3日，9月25日（五）中秋節全市暫停收運（含日間輔助點），9月26日（六）全市各區正常清運；9月28日(一)包括新營、柳營、下營、西港、佳里、善化、安定、學甲、北門、東山、白河、六甲、七股、將軍及新市等15區正常清運，其餘22區停止收運（含日間輔助點）。請市民朋友留意收運時間與地點，提前做好垃圾分類及整理，感謝市民體諒。環保局呼籲垃圾停收期間，請勿隨意棄置垃圾，垃圾務必妥善包紮、避免暴露，共同維護市容整潔。另外，今年國內仍陸續出現登革熱本土病例，請市民朋友務必配合環境整頓，巡、倒、清、刷防堵疫情，齊心守護健康家園。環保局說明，9月28日教師節當天，新營等15區維持正常垃圾收運，主要考量這些行政區垃圾是在每週一、三、五、六，為避免連續停收超過3日，造成垃圾囤積、影響環境衛生，因此當天照常清運；其餘22區則停止收運，並於9月29日（二）恢復正常清運。黃偉哲表示，清潔隊員除平時肩負環境清潔與垃圾清運工作，於各項大型活動期間亦投入環境整理，對隊員們的辛勤付出表達誠摯感謝，也祝福隊員們佳節愉快。環保局長許仁澤提醒，市民朋友若對收運時間有任何疑問，可利用「臺南環保通」APP查詢即時動態，以免錯過收運時段。