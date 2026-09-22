美國前駐台北美國研究所所長司徒文（William A. Stanton）近日在ＴＣＮ發表最新標題為《美台關係依然穩固，但不確定性正在升高》評論指出，美台關係整體仍相當穩固，經貿與人文交流持續深化，但同時也面臨中國施壓及川普政府政策不確定性帶來的挑戰，呼籲雙方應持續強化互信基礎，共同維繫這段關係的長期韌性。
雙邊貿易破2460億美元 美國躍居台灣最大出口市場
根據台灣國際貿易署統計，2025年台美雙邊貨品貿易總額達2464.3億美元，其中台灣對美出口達1982.7億美元，美國對台出口為481.6億美元，美國已成為台灣最大出口市場與首要貿易夥伴。根據美國在台協會（AIT）統計，美國對台灣的商品與服務出口，至少支撐美國國內20萬個工作機會。
台灣近年也持續在全球貿易排名中攀升，2025年一舉躍升4個名次，成為全球第12大出口國，總出口額達6400億美元，年增幅高達34.9%，創下歷史新高，主要動能來自AI與半導體需求強勁成長。
值得一提的是，美台已於今年2月12日正式簽署《對等貿易協定》，將美國對台灣多數商品關稅降至15%，同時納入台灣擴大在美半導體投資的承諾，稅率也更接近日本、南韓等盟友水準。AIT處長谷立言（Raymond Greene）3月26日也公開呼籲，應進一步強化美台經濟及其他領域的合作關係。
旅遊留學互動熱絡 台灣旅客訪美人數持續成長
美台人文交流同樣熱絡，美國目前是台灣民眾長程旅遊首選目的地。根據Statista統計，2024年赴美台灣旅客達39萬8813人次，較2023年的34萬1629人次明顯成長；2025年前4個月，赴美台灣旅客更年增12.3%，達12萬4293人次，使台灣躍居美國第18大國際旅客來源地。反向而言，2025年也有逾71.5萬名美國旅客造訪台灣，成為台灣長程、非亞洲市場中規模數一數二的客源。
留學交流部分，台灣為美國第五大國際學生來源地，2023至2024學年度赴美留學人數超過2.3萬人；富爾布萊特計畫（Fulbright Program）自1958年迄今，已支持約2600人赴台灣求學任教、另有約1900人赴美深造，交流基礎相當深厚。
地緣戰略地位關鍵 美情報界：北京無明確犯台時間表
司徒文在文中也提及，台灣位處第一島鏈核心，戰略地位對美國及區域夥伴安全利益至關重要。根據美國情報體系《2026年度威脅評估》，北京「可能持續尋求在避免衝突情況下，為最終統一創造條件」，解放軍也持續發展可用於對台軍事行動、及嚇阻美方介入的能力；不過評估同時指出，「中國領導層目前並無在2027年執行犯台行動的計畫，也沒有明確的統一時間表」，兩棲作戰難度極高，一旦爆發衝突，恐將重創全球貿易與半導體供應鏈，對美中及全球經濟造成嚴重衝擊。
川普對台政策添變數 美方重申「一個中國」政策未變
文章也指出，川普政府對台採取較明顯的交易式作風，一方面持續對台軍售、重申支持台海和平穩定，另一方面也在關稅及國防預算議題上對台施壓。川普今年稍早對台灣商品課徵的對等關稅，一度高達32%，經協商後先降至20%，最終在2月貿易協定中降至15%。
針對「美國是否會在台灣遭中國攻擊時出兵防衛」的敏感問題，川普多次未正面表態，僅表示「我不會對此發表評論，因為我不想讓自己陷入那種處境」，並曾表示台灣未來「取決於習近平」，但同時也對外表達信心，認為只要他仍在總統任內，習近平不會輕舉妄動。值得留意的是，美國政府仍與日本共同重申台海和平穩定的重要性，顯示川普個人言論與美國正式政策立場之間，仍存在一定落差。
今年川習二度會晤 台灣議題成觀察焦點
回顧2026年，川普5月曾赴北京與習近平會談，雙方雖未簽署正式協議，但達成初步共識，包括成立貿易投資委員會、相互調降關稅，中方並同意暫停稀土出口管制18個月，換取美方200架波音客機採購承諾。會談中，習近平強調台灣議題的重要性，但白宮會後聲明並未提及台灣，美方重申對台政策維持不變，未曾就台灣議題對中方作出任何承諾，並呼籲兩岸維持現狀。川普隨後邀請習近平回訪華府，兩人預計9月24日再度會面，貿易結構性分歧、台海議題及美伊局勢等，仍是後續談判觀察重點。
學者示警：對美信任感需持續強化
美國智庫「德國馬歇爾基金會」學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）與藍潔盈（Jennifer Lan）曾於2025年8月發表文章指出，台灣民間對美國的信任度正面臨挑戰，部分民眾對川普政策的可預測性存有疑慮，加上台積電赴美擴大投資是否會影響台灣自身戰略地位，也引發一定討論。文章發表當時，台灣商品面臨20%臨時關稅稅率，相較日本、南韓的15%明顯偏高，隨後已在2026年2月貿易協定中調降。
兩位學者也提醒，美台雙方應共同努力強化互信基礎，才能確保這段關係長期穩健發展，避免因短期政策波動而影響雙方合作的整體格局。
跨黨派參院訪團挺台 學界：關係基礎仍相當扎實
值得關注的是，今年3月30日至31日，美國參議院外交委員會跨黨派訪問團，由民主黨籍參議員珍妮・夏欣（Jeanne Shaheen）與共和黨籍參議員約翰・柯蒂斯（John Curtis）共同率團訪台，並與台灣總統賴清德會面。夏欣會後表示，此行主要傳遞明確訊息，證明參議院跨黨派挺台立場穩定一致，同時也強調美台關係穩定與韌性的全球重要性；訪團也呼籲台灣立法機關通過額外國防預算，強化自我防禦能力。
司徒文在文末總結指出，儘管政策層面仍存在不確定性，但美台關係並非僅繫於單一政府的政策或言論，深厚的經貿科技連結、國會跨黨派支持、共同安全利益，以及緊密的人文交流基礎，都持續賦予這段關係堅實的制度韌性；至於關係能否長期穩健發展，關鍵仍在於雙方能否持續維繫政治互信、強化嚇阻能力，並妥善處理經貿分歧，共同守護彼此的核心利益。
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根據台灣國際貿易署統計，2025年台美雙邊貨品貿易總額達2464.3億美元，其中台灣對美出口達1982.7億美元，美國對台出口為481.6億美元，美國已成為台灣最大出口市場與首要貿易夥伴。根據美國在台協會（AIT）統計，美國對台灣的商品與服務出口，至少支撐美國國內20萬個工作機會。
台灣近年也持續在全球貿易排名中攀升，2025年一舉躍升4個名次，成為全球第12大出口國，總出口額達6400億美元，年增幅高達34.9%，創下歷史新高，主要動能來自AI與半導體需求強勁成長。
值得一提的是，美台已於今年2月12日正式簽署《對等貿易協定》，將美國對台灣多數商品關稅降至15%，同時納入台灣擴大在美半導體投資的承諾，稅率也更接近日本、南韓等盟友水準。AIT處長谷立言（Raymond Greene）3月26日也公開呼籲，應進一步強化美台經濟及其他領域的合作關係。
旅遊留學互動熱絡 台灣旅客訪美人數持續成長
美台人文交流同樣熱絡，美國目前是台灣民眾長程旅遊首選目的地。根據Statista統計，2024年赴美台灣旅客達39萬8813人次，較2023年的34萬1629人次明顯成長；2025年前4個月，赴美台灣旅客更年增12.3%，達12萬4293人次，使台灣躍居美國第18大國際旅客來源地。反向而言，2025年也有逾71.5萬名美國旅客造訪台灣，成為台灣長程、非亞洲市場中規模數一數二的客源。
留學交流部分，台灣為美國第五大國際學生來源地，2023至2024學年度赴美留學人數超過2.3萬人；富爾布萊特計畫（Fulbright Program）自1958年迄今，已支持約2600人赴台灣求學任教、另有約1900人赴美深造，交流基礎相當深厚。
地緣戰略地位關鍵 美情報界：北京無明確犯台時間表
司徒文在文中也提及，台灣位處第一島鏈核心，戰略地位對美國及區域夥伴安全利益至關重要。根據美國情報體系《2026年度威脅評估》，北京「可能持續尋求在避免衝突情況下，為最終統一創造條件」，解放軍也持續發展可用於對台軍事行動、及嚇阻美方介入的能力；不過評估同時指出，「中國領導層目前並無在2027年執行犯台行動的計畫，也沒有明確的統一時間表」，兩棲作戰難度極高，一旦爆發衝突，恐將重創全球貿易與半導體供應鏈，對美中及全球經濟造成嚴重衝擊。
川普對台政策添變數 美方重申「一個中國」政策未變
文章也指出，川普政府對台採取較明顯的交易式作風，一方面持續對台軍售、重申支持台海和平穩定，另一方面也在關稅及國防預算議題上對台施壓。川普今年稍早對台灣商品課徵的對等關稅，一度高達32%，經協商後先降至20%，最終在2月貿易協定中降至15%。
針對「美國是否會在台灣遭中國攻擊時出兵防衛」的敏感問題，川普多次未正面表態，僅表示「我不會對此發表評論，因為我不想讓自己陷入那種處境」，並曾表示台灣未來「取決於習近平」，但同時也對外表達信心，認為只要他仍在總統任內，習近平不會輕舉妄動。值得留意的是，美國政府仍與日本共同重申台海和平穩定的重要性，顯示川普個人言論與美國正式政策立場之間，仍存在一定落差。
今年川習二度會晤 台灣議題成觀察焦點
回顧2026年，川普5月曾赴北京與習近平會談，雙方雖未簽署正式協議，但達成初步共識，包括成立貿易投資委員會、相互調降關稅，中方並同意暫停稀土出口管制18個月，換取美方200架波音客機採購承諾。會談中，習近平強調台灣議題的重要性，但白宮會後聲明並未提及台灣，美方重申對台政策維持不變，未曾就台灣議題對中方作出任何承諾，並呼籲兩岸維持現狀。川普隨後邀請習近平回訪華府，兩人預計9月24日再度會面，貿易結構性分歧、台海議題及美伊局勢等，仍是後續談判觀察重點。
學者示警：對美信任感需持續強化
美國智庫「德國馬歇爾基金會」學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）與藍潔盈（Jennifer Lan）曾於2025年8月發表文章指出，台灣民間對美國的信任度正面臨挑戰，部分民眾對川普政策的可預測性存有疑慮，加上台積電赴美擴大投資是否會影響台灣自身戰略地位，也引發一定討論。文章發表當時，台灣商品面臨20%臨時關稅稅率，相較日本、南韓的15%明顯偏高，隨後已在2026年2月貿易協定中調降。
兩位學者也提醒，美台雙方應共同努力強化互信基礎，才能確保這段關係長期穩健發展，避免因短期政策波動而影響雙方合作的整體格局。
跨黨派參院訪團挺台 學界：關係基礎仍相當扎實
值得關注的是，今年3月30日至31日，美國參議院外交委員會跨黨派訪問團，由民主黨籍參議員珍妮・夏欣（Jeanne Shaheen）與共和黨籍參議員約翰・柯蒂斯（John Curtis）共同率團訪台，並與台灣總統賴清德會面。夏欣會後表示，此行主要傳遞明確訊息，證明參議院跨黨派挺台立場穩定一致，同時也強調美台關係穩定與韌性的全球重要性；訪團也呼籲台灣立法機關通過額外國防預算，強化自我防禦能力。
司徒文在文末總結指出，儘管政策層面仍存在不確定性，但美台關係並非僅繫於單一政府的政策或言論，深厚的經貿科技連結、國會跨黨派支持、共同安全利益，以及緊密的人文交流基礎，都持續賦予這段關係堅實的制度韌性；至於關係能否長期穩健發展，關鍵仍在於雙方能否持續維繫政治互信、強化嚇阻能力，並妥善處理經貿分歧，共同守護彼此的核心利益。