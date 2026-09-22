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酌量取用高嘉瑜模式！沈伯洋忌掉進「藍綠對決」陷阱

隨著年底九合一選舉腳步逼近，首都之戰的政治攻防也逐漸白熱化，日前鬍鬚張第三代張耀升現身台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，同時還送上鳳梨祝福選戰順利，孰料相關畫面曝光後引發青鳥不滿，甚至掀起鬍鬚張抵制潮。對此，作家趙曉慧示警，民進黨參選人沈伯洋在全台灣幫忙造勢還是適可而止，好好回防台北市，挺進中間選民與泛藍票倉。趙曉慧認為，沈伯洋的知名度還不夠，但這半個月以來「洋流」引爆的「希望值」，讓中間選民開始想要認識他，淺藍選民也不排斥；但深藍選民還是鐵板一塊，沈伯洋的「仇恨值」印象已經深植，很難改變。所以，沈伯洋在全台灣幫忙造勢還是適可而止，好好回防台北市，挺進中間選民與泛藍票倉，以密集的陸戰掃街拜票、舉辦政策說明會，多去幾次，一回生二回熟。趙曉慧指出，「洋流」的人潮是靠社群平台傳播，這以年輕、中年人為主，但更多的中高齡選民並不熱衷使用社群平台。她也提到，高嘉瑜2020年立委選舉成功吸納泛藍選票，擊敗國民黨強敵李彥秀，是靠著放大個人品牌、稀釋民進黨品牌，而且敢跟民進黨中央唱反調。不過，「高嘉瑜模式」只能酌量取用，不能直接複製貼上。趙曉慧指出，沈伯洋來幾場跨黨派的請益，包括她獻策的向黃珊珊請益市政、走訪商圈，展現沈具有首都市長該有的包容度與格局。當蔣萬安打藍綠仇恨對決時，沈伯洋聊食安連鎖責任、托育安全、雙城科技發展，用專業與接地氣的親和力，去吸納討厭藍綠對立的中間選民；至於對蔣萬安失望的淺藍選民，沈伯洋最忌諱掉進蔣萬安操作的「藍綠對決」陷阱。「沈伯洋只需要對泛藍選民釋放一個訊息，他不是來搞政治對決，他比蔣萬安更有能力解決台北市的問題。」趙曉慧強調，沈伯洋當前的最佳組合拳，就是90%紮實深耕台北市12個行政區，剩餘10%透過社群與跨縣市治理交流維持全台聲量，讓中間選民看到一個既具備全台格局，又專注於台北市民生活細節的準市長，這才是及早完成黃金交叉的最穩健路線。