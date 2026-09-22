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首波透過3方式累積：

▲健康幣累積、使用方式。（圖／國健署提供）

▲國健署說明，前2年依年齡、性別及符合的健康任務不同，預估每人可賺約3700至13150幣。（圖／國健署提供）

▲可累積健康幣的健康行為項目。（圖／國健署提供）

衛福部今（22）日宣布，自10月1日起，年滿18歲民眾，完成健檢、癌症篩檢、打疫苗等指定健康任務，就可累積「健康幣」，並可於12月1日起開放健康幣兌換健康商品。如何累積健康幣、怎麼使用？《NOWNEWS今日新聞》一次整理提供給民眾參考。衛福部今日舉行「顧健康 賺飽幣」健康幣啟動記者會。衛福部長石崇良表示，其實健康幣最早是由總統賴清德的發想。他笑說，某天自己向總統報告健康存摺時，賴清德詢問「這個健康存摺裡面沒有錢？」石崇良說，健康存摺裡面是民眾健康檢查或是醫療的數據，但總統提問，「為什麼存摺內沒有錢？」也因此開始發想，要如何將健康化成價值。他透露，賴清德、台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙及全家便利商店的部長黃士杰是此次推出健康幣的關鍵人物。對於健康幣累計方式，國健署長沈靜芬表示，健康幣的累積是透過健保署「全民健保行動快易通」App，登入健康存摺後，藉由「健康幣專區」累積幣。首次利用健康存摺登入健康幣專區，可獲得200幣；完成生活型態評估量表可再獲得100幣。依照個人符合資格完成成人預防保健或B、C型肝炎篩檢，各可獲得800幣；完成公費癌症篩檢，每項可獲900至1350幣。接種流感疫苗可獲得450幣、新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣。沈靜芬指出，依年齡、性別及符合的健康任務不同，預估每人可賺約3700至1萬3150幣。沈靜芬說，健康幣會跟著健康行動一起累積，民眾只要「該健檢就健檢、該篩檢就篩檢、該打疫苗就打疫苗」，不需要保存單據，也不用逐筆申請，相關紀錄會透過系統自動介接認列，除了可累積健康幣兌換商品，民眾只要於10月1日至11月30日下載中央健康保險署「全民健保行動快易通」及國民健康署「Health GO」App，完成身分綁定及註冊，就能參加抽獎、12月起就可利用健康幣兌換健康商品。抽獎活動連續8週，每週抽出3,600名幸運兒，每人可獲200元數位商品券，8週共計28,800名；12月7日還有年終加碼活動，將從所有完成綁定者中再抽出200名，送出Apple Watch。沈靜芬表示，健康幣是希望透過有感回饋，提醒大家把原本就該做的預防保健「做起來、做完整」，讓健康管理不再因忙碌而一再延後。未來，健康幣將持續擴大健康任務及合作資源，從預防保健延伸至更多日常健康行動，讓民眾「有做健康行動，就有健康幣」，每一個照顧自己的行動，都變成每一筆健康投資，以達到「國人健康」的目標。