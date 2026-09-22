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2026年名古屋亞運桌球團體賽進入淘汰賽階段，中華女團今（22）日於16強淘汰賽迎戰澳門隊。靠著「桌球一姐」鄭怡靜獨拿兩點，加上小將葉伊恬五局大戰頂住壓力搶下開門紅，中華女團最終以點數3：1擊敗澳門挺進8強，今晚6點20分將與世界第二的日本隊迎來台日大戰，爭奪4強門票。中華女團在小組賽最終戰不敵北韓後，今日於淘汰賽重整旗鼓。第一點由世界排名45的18歲小將葉伊恬出戰梁安娜，葉伊恬開局迅速取得2：0領先，雖中段遭對手連追兩局扳平，但在決勝局及時回神、打出一波流，最終以11：5、11：3、6：11、8：11、11：1驚險為中華隊搶下開門紅。第二點鄭怡靜上陣對決17歲小將關卓琳，第五度登上亞運舞台的鄭怡靜快刀斬亂麻，僅耗時17分鐘便以11：5、11：6、11：3直落三橫掃對手，幫助中華隊迅速取得點數2：0的聽牌優勢。第三點中華隊推出18歲小將彭郁涵，跨級挑戰2024年轉籍澳門的前中國「世界球后」朱雨玲。朱雨玲近況極佳，日前才在小組賽擊敗現任球后王曼昱；彭郁涵面對經驗豐富的前球后以6：11、4：11、8：11吞敗。第四點鄭怡靜再度提拍上陣面對梁安娜，未給對手任何反撲機會，以11：4、11：2、11：4輕鬆過關，個人單場獨拿兩點，率領中華隊以點數3：1拍落澳門順利晉級。中華隊挺進8強後，預計於台灣時間今晚6點20分對決地主日本隊。上屆杭州亞運中華女團同樣在8強遇到日本並以0：3吞敗，但當時鄭怡靜因膝傷並未登場。今晚在一姐鄭怡靜滿血上陣帶領下，中華女團將全力衝擊上屆銀牌日本隊，力求突破隊史佳績。