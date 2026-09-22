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▲孫藝真上節目揭露「我們小時候的臉，都是用那個CG做出來的」。（圖／YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

▲劇中，孫藝真、池昌旭的年輕模樣都是CG，連NANA都震驚喊「我不知道」。（圖／YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

由孫藝真、池昌旭、NANA主演的韓劇《挑情醜聞》甫開播就掀起討論，甚至因為池昌旭、NANA的全裸尺度床戲，不少觀眾都覺得「這是A片吧....？」除了18禁畫面掀熱議，孫藝真也揭露劇中部分橋段是用CG呈現，只為了讓趙潤、趙元看起來真的很年輕，讓NANA震驚：「我不知道！」主持人柳炳宰還搞笑說：「我還想說，會不會是因為『Snow』這個App的關係。」孫藝真透露，她飾演的趙潤跟池昌旭飾演的趙元在10幾歲時期的臉，全部都是CG特效，讓NANA震驚喊「我也不知道！」他們原以為用CG呈現會很不自然，沒想到不僅沒瑕疵，還真的好年輕、跟回春一樣。池昌旭雖然看不出已經39歲，但他也說，畢竟是要呈現10多歲的樣子，所以稍微利用De-aging（數位特效），呈現他跟孫藝真年輕的長相，主持人柳炳宰就搞笑說：「我還想說，會不會是因為『Snow』這個App的關係。」《挑情醜聞》改編自法國經典小說《危險關係》，將原作背景搬到儒教禮法森嚴的朝鮮時代。池昌旭飾演的趙元從小愛慕堂姊趙潤（孫藝真 飾），這段感情一路從青年延續到成年，然而趙潤受困於時代、身分與禮教束縛，始終無法隨心所欲追求愛情，於是找上長大後成為「朝鮮第一情場高手」的趙元，兩人展開一場以感情為籌碼的危險賭局；隨著NANA飾演的熙妍意外被捲入其中，原本只是遊戲的關係逐漸變質，3人的欲望、自尊與真心也開始失控。全劇8集可至Netflix收看。