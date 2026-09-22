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用微波爐加熱調味料竟傳出爆炸巨響！近期有民眾將香蒜粉放進微波爐加熱短短 2 分鐘，盛裝的陶瓷碗竟當場破裂成多塊、粉末焦黑四散。化學專家指出，香蒜粉含油脂高溫易焦黑，加上瓷碗微小裂痕受熱不均才釀禍。台電也緊急發文示警，帶殼、帶皮或帶膜食材絕不能直接微波，蛋黃酥更務必先切半再加熱！日前有網友在 Threads 發文分享驚險經歷，表示自己僅將香蒜粉放進微波爐加熱 2 分鐘，爐內竟突然發出震耳欲聾的爆裂聲，事後發現盛裝的陶瓷碗已被當場震碎，焦黑的香蒜粉四處噴濺。根據《TVBS》報導，化學老師張瑞分析指出，，在長時間微波下會快速吸收能量升高溫度，當達到極端高溫時粉末便會直接燒焦，代表當時容器內部已處於高風險狀態。至於看似堅固的陶瓷碗為何會瞬間炸裂？張瑞解釋，民眾常用的陶瓷或耐熱玻璃容器，若表面或內部存在肉眼難以察覺的細微裂痕，當微波加熱導致容器底部與四周出現劇烈且不均勻的熱脹冷縮時，強大的物理應力就會順著裂縫瞬間擴散，造成容器破裂。不過民眾無須過度恐慌，微波爐使用安全不容忽視，台電過去也多次發文提醒民眾，凡是具有「外殼、薄膜、厚皮」的食材，例如雞蛋、螃蟹、蝦子、蘋果及葡萄等，絕不能直接放入微波爐。這類食物受熱後內部水分會迅速轉化為水蒸氣造成壓力激增，外皮一旦承受不住就會當場爆開。中秋佳節常見的蛋黃酥或月餅，由於內餡包有整顆蛋黃，同樣屬於爆裂高風險名單，