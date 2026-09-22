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台鐵急拆告示 要求業者不得使用簡體字標示

周永鴻：貼紙要撕 管理漏洞不能跟著消失

台中市潭子火車站外圍市集近來出現一張「民警提示」告示貼紙，不僅使用簡體字及中國用詞，還搭配中國國徽，引發民眾議論。台鐵昨晚接獲反映，緊急要求業者移除告示，台中市議員周永鴻認為事件非同小可，質疑「台灣的車站，為什麼會由中國的『民警』提醒民眾？中國國徽，怎麼會成為台灣公共場所的警示標誌？」他強調，相關問題不能隨著貼紙撕掉就一起消失。近來有民眾發現，潭子車站市集的機台上出現「民警提示」字樣，並搭配中國國徽，以簡體字標示「本店監控系统正常情況處於關閉狀態，如遇外力侵犯，將自動開啟報警」。突兀畫面在網路引發熱議，有人留言問「這裡是台中吧？」「原來我們被跨海監控！」也有人注意到，告示貼在疑似閒置的自動取物機側面，貼紙看起來有些陳舊，右下角些微破損，推測機台可能是從中國進口的二手或閒置設備。不過，相關設備來源及告示張貼原因目前仍待進一步釐清。另有民眾質疑，雖然場地屬台鐵管理，但部分空間由私人承租，台鐵是否應善盡管理責任。台鐵公司今（22）日說明，該機台是潭子車站橋下商場承租業者暫時放置的設備，台鐵接獲民眾反映後，昨晚已要求業者移除告示，近期也將辦理機台搬移作業；台鐵將加強場域管理，要求廠商不得使用相關簡體字標示。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，相關問題不只是拆掉中國國徽，更應補上公共場域的認知防線。他認為，中國國徽、公安稱謂及軍事宣傳等元素，各自具有特定的國家權力與政治意涵，從認知作戰風險來看，最值得警惕的是從「覺得不對勁」，逐漸變成「習以為常」的過程。他認為，如果每一個警訊都被視為小事，台灣對公共空間及民主主體的警覺，可能在一次次不以為意中被削弱。周永鴻指出，這起事件雖然源自個別廠商，但場域管理單位仍有把關責任，問題不能隨著貼紙撕掉就一起消失。個案是否涉及刻意操作，應由證據釐清，但行政機關目前已暴露出的辨識及管理漏洞，仍應立即處理。他表示，公共場域出現涉及中國國家象徵、用語的標示，不能只以「業者自行張貼」視之，相關單位除了要求移除，也應進一步檢視管理機制，避免類似情況再次出現。