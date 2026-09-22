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信民協會與民調專家戴立安合作，今（22）日公布台北市長最新民調，結果顯示台北市長蔣萬安41.7%領先民進黨市長參選人沈伯洋40.5%，未明確回答的有10.6%，雙方差距僅1.2%在誤差範圍內。蔣萬安笑回，任何數字都參考，但他就是持續推動各項市政，把一項一項對市民承諾的建設完成。戴立安分析，沈伯洋支持度承接蔣萬安的不滿意度，顯示市政爭議對蔣萬安造成影響，但蔣仍有贏面，潛在支持者跟他的支持度仍有差距，而沈伯洋幾乎利多出盡，他必須Hold住這塊。戴立安也指出，這份民調偏藍偏綠傾向比較高，代表選情很熱，民調結構藍營28.4%、白5.4%、泛綠37.5%，表態率相當高，但並非所謂藍綠誰抽少抽多。蔣萬安被問到此事笑回，任何數字都參考，但最重要、對台北隊來說，就是持續推動各項市政，把一項一項對市民承諾的建設完成。至於被問到該份民調是否有聯電創辦人曹興誠的影子，他反問「你說那位大罷免的曹興誠嗎？」本次民調委託單位為信民兩岸研究協會，由戴立安進行問卷設計與分析，調查對象為設籍台北市年滿20歲的民眾，調查時間為9月16日至9月18日。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，抽樣設計是住宅電話與行動電話雙架構抽樣，樣本規模為成功完訪1076人(住宅電話752人、行動電話324人)，合併樣本在 信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。