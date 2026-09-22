我是廣告 請繼續往下閱讀

▲後藤希美子（如圖）當年飾演格格，外型清純可人。（圖／翻攝自微博）

▲明金成在《麻辣鮮師》中飾演戴督學（左），剛出場時很不討喜，大家後來才發現他是冷面笑匠。（圖／翻攝自YouTube＠fasty pos17）

經典校園喜劇《麻辣鮮師》至今已播出26年，隨著歲月流逝，曾參演該劇的演員中，已有3人相繼離世，包括飾演校花「格格」的後藤希美子、校工「老趙」乾德門，以及「戴督學」明金成。其中，後藤希美子2016年因乳癌病逝，享年36歲；乾德門則於2018年因肺癌第四期離世，享壽74歲；明金成也於2022年因心因性休克猝逝，享年51歲。《麻辣鮮師》從2000年一路播到2004年，全劇共5季，多達197集，陪伴了無數人度過童年與青春時光，也因此劇中演員的現況，備受粉絲矚目，其中就有3名讓人印象深刻的角色已經過世。第一位是後藤希美子，她在劇中飾演「格格」趙旻萱，當年憑藉甜美氣質與清新形象圈粉無數，淡出演藝圈後定居日本，嫁給經紀人老公Roger；但她2016年就不幸因乳癌過世，享年36歲。當時家屬低調處理後事，不願對外公開，直到2018年《麻辣鮮師》籌拍電影版時，劇組聯繫不上她，才意外得知她已過世的消息，震驚各界。而在格格的死訊被證實沒多久後，乾德門也於2018年2月5日過世，享壽74歲。他在《麻辣鮮師》中是年資極深、個性親切幽默的校園工友「老趙」（趙大將），經常神出鬼沒，偷聽主任講話，讓觀眾笑翻。而老趙死因為肺癌四期，他當初已答應出演《麻辣鮮師》電影版，怎料病況加劇，回天乏術。至於明金成，他在《麻辣鮮師》中飾演個性龜毛又難搞的「戴督學」戴國榮，外表看起來嚴肅，但其實是冷面笑匠。而他拍完《麻辣鮮師》後轉型成為導演，《美好年代》、《海海人生》等作品都是他執導的。可惜2022年2月8日，剛喜獲龍鳳胎不久的明金成，發心因性休克猝逝，享年51歲，人生驟然謝幕，令人不捨又遺憾。