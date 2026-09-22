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餐會宴客替表姑固樁 卻疑由議會公款買單

餐會曝光後急抽單、補錢 反留下完整金流痕跡

稱當天是在談公共建設 卻和與會者供詞對不上

議會內部疑有人向謝家通風報信

曾拍片開箱豪宅、渾身酒氣出席活動

5連霸彰化縣議長謝典霖因涉嫌舉行餐會替參選溪湖鎮長的表姑陳貞妃固樁，遭彰化地院裁定羈押禁見，如今檢調進一步追出餐費、酒水及蛋黃酥伴手禮疑以議會公款核銷，事後又出現抽單、回補款項等痕跡，讓案件驚傳從原本的賄選疑雲一路指向疑似貪污。另外，謝家試圖以3.4億元溪湖公共建設替該餐會重新定調，但卻與多名與會者供述不符。更敏感的是，檢調調閱帳務及監視器期間，議會內部還疑似有人向謝家通風報信，讓案件進一步擴大。《鏡週刊》今（22）日報導，謝典霖於6月23日在彰化縣議會餐廳席開11桌，與會者多為溪湖地區民代及地方人士，而陳貞妃當天逐桌敬酒、向地方人士拉票，現場也出現助選聲，因此檢調認為這場餐敘具有相當明顯的選舉性質，如今更傳出「餐費最後如何支付？」也成檢調追查關鍵。據報導，當天每桌菜費約7000元，另有酒水及林記蛋黃酥等伴手禮，總支出超過10萬元，平均每名與會者接受的餐飲及禮品價值超過千元。謝典霖身為彰化縣議長，每月雖有8萬8000元特別費可運用，但這場餐會並非由他自費，也沒有使用特別費，而是疑似以「地方仕紳參訪議會後交流餐敘」等名義，透過議會行政程序從議政業務費核銷。檢調因此便需進一步釐清，若餐會實際目的是替特定候選人固樁、拉票，卻以議政交流名義使用公款支付，是否就不只是賄選問題，也可能涉及利用職務機會詐取財物等貪污罪嫌？報導指出，該餐會遭外界注意後，謝家開始處理原本已進入議會核銷程序的相關支出。然而檢調掌握，謝典霖疑似曾要求議會相關人員將單據抽回，改由服務處自行負擔餐費，並補上蛋黃酥等伴手禮款項，希望將相關支出與議會公款切割。不過，由於原本會計憑證已經進入行政核銷流程，後續再抽單、補款或更改付款方式，反而留下前後時間點及資金流向紀錄，成為檢調追查的重要線索。報導也指出，謝家當時在地方陸續釋出訊息，稱6月23日餐會並非選舉飯局，而是邀集溪湖地方人士討論公共建設，其中包括謝典霖胞姐、立委謝衣鳳過去向中央爭取的東螺溪水環境計畫，以及總經費3.4億元的溪湖畜牧糞尿多元處理中心等。但報導進一步指出，檢調約談多名餐會與會者後，有人表示當晚並未討論謝典霖所稱的公共建設內容，反而指出席間確實出現替陳貞妃拉票、固樁的情況。檢調並接著比對餐會監視器、座位安排、與會對象，以及陳貞妃逐桌敬酒等資料，希望藉此釐清當晚究竟屬於正常議政交流，還是實質選舉活動？值得注意的是，根據報導，謝典霖的國、高中同學黃于賓原是其幕僚，之後升任彰化縣議會法制室主任。檢調偵辦初期，曾低調向議會調取謝典霖的報帳資料及餐會監視器畫面。不過，檢調懷疑，黃于賓可能將相關偵查動作輾轉透露給謝典霖父親謝新隆，使謝家提前得知檢調正在追查餐會帳務。而謝家得知訊息後疑似隨即處理餐費、單據及相關款項，這些動作也成為檢方主張可能存在串證、滅證風險的重要背景之一。謝典霖17日被羈押後震驚政壇，他目前也已提出抗告，後續仍待法院審理。謝典霖祖父謝言信早年經商，曾任台灣省議員及立法委員；父親謝新隆曾任有線電視業者董事長；母親鄭汝芬曾任國民黨立委；姊姊謝衣鳳則是現任國民黨立委。謝典霖自己則從2005年起即當選彰化縣議員，後來30歲就出任議長，成為全台最年輕的議長，之後便一路連任至今。他曾被拍到帶著酒氣出席彰化縣警察局大樓動土典禮，過程中一度將金鏟子拿反；也曾主動開箱自家上百坪豪宅，展示恆溫酒櫃、挑高室內籃球場等設施，均引起輿論熱議。