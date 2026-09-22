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▲民進黨立委林月琴、沈伯洋今與受害家長召開記者會。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.22）

台北市幼兒園兒虐與校園安全事件一再發生，夏莉絲幼兒園家長代表、幼佳家長代表、培諾米達家長代表今（22）日控訴幼兒園惡行，以及市府的不作為，會中也播放施虐影片，畫面顯示，教保員用手騰空將男童抓起，家長代表看到影片後，也忍不住泣不成聲。民進黨立委林月琴、沈伯洋上午召開「開罰不是保護，制度才要補洞，受害家長控訴：證據在北市府手上，家長卻被要求自己找證據！」記者會，包含夏莉絲、培諾米達、幼佳案件受害家長代表、議員簡舒培等人出席。夏莉絲幼兒園受害孩子的家長代表表示，他們的孩子在幼兒園短短14天，遭受近百起不當對待，例如：強迫長時間體能處罰、午餐不小心灑出飯菜，整碗就被收走、下課恐嚇孩子「媽媽今天不會來接你」，甚至午餐、午休的時間被孤立隔離，這些事，園方沒有告訴他們，教育局也沒有，是家長一段一段看出來的。家長代表指出，800個小時的影像，家長分工輪班，一字一句記錄下來，學校裡到底發生了什麼事，記完之後他們才發現，很多事件也沒有被寫在教育局的報告裡；而有的事件雖然在，但用詞都換了，如老師將孩子連同睡袋拖過地板摔在地板上，報告寫「移動」睡袋，甚至沒寫孩子被摔到後腦著地；孩子被單手扯到門口，報告寫「重心不穩踉蹌」，對這樣的情形，他們都有向教育局反映，得到的回答都一樣。家長代表強調，事發後，園方嘗試隱匿事實，切割老師、切割家長，教育局的報告又不完整，家長也沒有完整的監視器畫面，「這不是個案，是系統性的問題」，他們家長跟幼教界人士要的其實一樣：「孩子安全，環境健康。惡質的老師該罰，不肖的業者該退場，我們要守住的，是一個讓好老師留得下來、讓不肖業者待不下去、讓孩子不用害怕上學的環境」。幼佳家長代表表示，今天僅代表同案6名受害幼童家庭發表聯合聲明，一年多過去了，當時只有2、3歲的孩子，如今已經4、5歲，但他們沒有忘記幼佳對他們做過什麼，有些孩子至今仍在醫學中心接受心理治療，甚至多位家長也還在接受心理諮商。幼佳家長代表指出，他曾經親耳聽見台北市教育局學前教育科楊科長對著市議員說，「幼佳有沒有打小孩？有，但有很嚴重嗎？老實說我們小時候也都是被打大的，我們有怎麼樣嗎？」他要回答，有，被打過的孩子可能記得暴力，也可能學會大人可以用暴力對待比自己弱小的人，更何況，今天談的，是只有2、3歲、幾乎沒有能力反抗的幼兒。幼佳家長代表提到，他們前幾天收到台北地檢署的不起訴處分書，官司有輸有贏，他們可以接受檢察官依據專業、作出判斷，但不能接受，孩子遭遇這麼嚴重的事情，最後換來的卻是一份連基本事實都有錯誤、重要證據跟法律基礎都沒有被充分論述的不起訴書，因此，本案全體家長已經委託律師，依法提起再議，他們要求的不是檢察官一定要起訴誰，要求的是：請司法把孩子說過的話、監視器留下的畫面、醫療與心理治療的紀錄，一件一件好好看完，然後給這群孩子一個經得起檢驗的法律答案。培諾米達代表家長哽咽說，台北市政府一直用「保護兒童隱私」當作藉口，阻止家長們看影像和相關資料，阻止家長知道真相，後來因為遇到好心的委員和議員幫忙，也遇到熱血正直的檢察官和法官，否則到現在，教保員、園長之子毛畯珅還在托嬰中心、幼兒園和台北市街頭犯案。培諾米達代表也詢問，下週10月1日國賠案件要開庭，台北市政府要保護的到底「孩子們的隱私」，還是充滿漏洞需要改進和承認錯誤的「官僚體系」？「若一開始就能用積極認錯的態度幫助和保護孩子，我們有需要到現在還這麼辛苦的跟打國家賠償的訴訟嗎？請問蔣萬安市長，要在訴訟中確認公務員有沒有故意或過失，第一件事難道不是調閱行政機關或檢察院的卷宗嗎？」他強調，再多錢都無法改變已發生的兒少性侵或兒虐事實，請台北市政府正視家長和孩子的傷痛，不要再躲在「兒童隱私」的背後。