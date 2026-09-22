美國總統川普將於24日在白宮接待中國國家主席習近平，台灣議題預料成為雙方交鋒焦點，其中最受關注的就是一筆規模達140億美元（約新台幣4200億元）的對台軍售。川普今年5月訪問北京後延後批准這項軍售，如今川習再度會面，外界關注北京是否進一步施壓華府。白宮最新表示，川普將在「短時間內」對新的對台軍售方案作出決定。
中國外交部21日宣布，習近平應川普邀請，將於23日至25日赴美進行國是訪問。川普預計24日在白宮與習近平會談，這也是兩人繼今年5月北京峰會後，半年內再次面對面會晤。
140億美元軍售卡關 白宮：川普近期決定
川普5月與習近平會晤後，延後批准規模約140億美元的新一批對台軍售，並曾形容對台軍售是美中之間很好的「談判籌碼」，相關說法引起台灣、日本等區域夥伴關注。
根據美國之音報導，記者詢問白宮有關對台軍售是否會再度遭到延遲，以及軍售案是否被拆分？白宮發言人回應表示：「正如川普總統所說，他將在『短時間』內針對一項新的對台軍售方案作出決定。」
白宮同時強調，川普2025年12月曾批准111億美元對台軍售，並稱川普兩個任期批准的對台軍售規模相當可觀。
美國眾議院中國問題特設委員會主席、共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）日前也致函川普，呼籲拒絕中國干預美國武器出口及與盟友安全合作，並要求持續強化對中國的嚇阻。
北京料施壓阻擋軍售 專家：可能拆成數筆小案
美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國實力計畫主任林洋（Bonny Lin）分析，北京可能利用此次川習會，盡可能施壓美方延後甚至阻止對台軍售。
目前外界關注的140億美元方案也可能不會一次公布。林洋表示，依她了解，美台仍維持密切且低調的接觸，尤其防務關係依舊緊密，但原本期待9月底前公布軍售「不太可能實現」。
她指出，目前較可能的做法，是將140億美元軍售案拆分成數個規模較小的方案，真正的問題在於「何時公布」。
由於川習會之後還有亞太經濟合作會議（APEC）及20國集團（G20）峰會，北京可能持續以其他美中議題作為籌碼，要求華府至少在APEC前不要批准對台軍售。林洋因此認為，在川習會至APEC之間找到宣布軍售的時間窗口並不容易。
軍售延後已影響美國軍工業者
對台軍售延宕也開始影響美國國防企業。軍工公司Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）日前在台北表示，相關軍售遲遲未獲批准，已經影響公司業務。
Anduril對台軍售項目包括Altius-600M攻擊型無人機，拉奇透露，他曾親自與川普、副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）討論對台軍售。
拉奇表示，美國政府了解增加對台軍售可能帶來的連鎖影響，包括中國可能利用對科技產業至關重要的稀土供應作為槓桿，因此川普必須同時權衡多項因素。
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140億美元軍售卡關 白宮：川普近期決定
川普5月與習近平會晤後，延後批准規模約140億美元的新一批對台軍售，並曾形容對台軍售是美中之間很好的「談判籌碼」，相關說法引起台灣、日本等區域夥伴關注。
根據美國之音報導，記者詢問白宮有關對台軍售是否會再度遭到延遲，以及軍售案是否被拆分？白宮發言人回應表示：「正如川普總統所說，他將在『短時間』內針對一項新的對台軍售方案作出決定。」
白宮同時強調，川普2025年12月曾批准111億美元對台軍售，並稱川普兩個任期批准的對台軍售規模相當可觀。
美國眾議院中國問題特設委員會主席、共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）日前也致函川普，呼籲拒絕中國干預美國武器出口及與盟友安全合作，並要求持續強化對中國的嚇阻。
北京料施壓阻擋軍售 專家：可能拆成數筆小案
美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國實力計畫主任林洋（Bonny Lin）分析，北京可能利用此次川習會，盡可能施壓美方延後甚至阻止對台軍售。
目前外界關注的140億美元方案也可能不會一次公布。林洋表示，依她了解，美台仍維持密切且低調的接觸，尤其防務關係依舊緊密，但原本期待9月底前公布軍售「不太可能實現」。
她指出，目前較可能的做法，是將140億美元軍售案拆分成數個規模較小的方案，真正的問題在於「何時公布」。
由於川習會之後還有亞太經濟合作會議（APEC）及20國集團（G20）峰會，北京可能持續以其他美中議題作為籌碼，要求華府至少在APEC前不要批准對台軍售。林洋因此認為，在川習會至APEC之間找到宣布軍售的時間窗口並不容易。
軍售延後已影響美國軍工業者
對台軍售延宕也開始影響美國國防企業。軍工公司Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）日前在台北表示，相關軍售遲遲未獲批准，已經影響公司業務。
Anduril對台軍售項目包括Altius-600M攻擊型無人機，拉奇透露，他曾親自與川普、副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）討論對台軍售。
拉奇表示，美國政府了解增加對台軍售可能帶來的連鎖影響，包括中國可能利用對科技產業至關重要的稀土供應作為槓桿，因此川普必須同時權衡多項因素。