皮卡丘「飛上太空」了！配合2026年「世界太空週」，《Pokémon GO》宣布將於10月4日至10日推出期間限定活動，全新扮裝寶可夢「太空飛行員皮卡丘」首度登場，不只可以透過一星團體戰、限時調查遇見，運氣夠好還有機會碰到異色版本。除此之外，《Pokémon GO》也與歐洲太空總署（ESA）合作，歐洲多座科學、太空博物館將推出特殊遊戲內容，部分太空飛行員皮卡丘甚至會帶有當地限定背景。
太空飛行員皮卡丘首次登場！一星團體戰就能挑戰
《Pokémon GO》宣布「世界太空週2026」活動將於台灣時間10月4日0時至10月10日23時59分舉行，本次最大亮點就是全新「太空飛行員皮卡丘」，穿上白色太空衣亮相，玩家可透過參加一星團體戰，或完成活動期間推出的限時調查取得遭遇機會，而且有機會遇見異色版本。
官方也將推出免費限時調查，完成指定課題後除了可以獲得各種獎勵，也能再次遇見太空飛行員皮卡丘。不過限時調查有領取期限，訓練家必須在台灣時間10月12日23時59分前完成相關課題並領取獎勵。
《Pokémon GO》攜手ESA 歐洲博物館還有特殊背景皮卡丘
《Pokémon GO》本次也與歐洲太空總署（ESA）展開合作，自10月4日起在歐洲多座科學及太空博物館推出特殊遊戲內容，包括英國倫敦Science Museum、法國土魯斯Cité de l’espace、德國紐倫堡Deutsches Museum、西班牙瓦倫西亞Museu de les Ciències、荷蘭Space Expo，以及比利時Euro Space Center等地。
玩家前往指定合作地點，可參加活動限定團體戰、田野調查及限時調查，部分取得的寶可夢還可能帶有該地點的特殊背景。其中指定博物館合作內容預計一路持續至2027年4月30日；10月4日至10日世界太空週期間，合作地點周邊也會提高皮卡丘、皮皮、小磁怪、寶石海星、月石、太陽岩、小灰怪及索偵蟲等寶可夢的出現機率。
🟡《Pokémon GO》世界太空週2026活動資訊
■ 世界太空週2026
📌 日期：2026年10月4日00：00至10月10日23：59
📌 太空飛行員皮卡丘 首度登場
📌 取得方式：一星團體戰、限時調查
📌 有機會遇見 異色版本
📌 限時調查截止：2026年10月12日23：59前完成並領取獎勵
■ Pokémon GO × ESA歐洲合作
📌 期間：2026年10月4日起，部分博物館活動持續至2027年4月30日
📌 特殊內容：團體戰、田野調查、限時調查、活動寶可夢
📌 限定收藏：部分寶可夢可帶有合作地點特殊背景
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《Pokémon GO》宣布「世界太空週2026」活動將於台灣時間10月4日0時至10月10日23時59分舉行，本次最大亮點就是全新「太空飛行員皮卡丘」，穿上白色太空衣亮相，玩家可透過參加一星團體戰，或完成活動期間推出的限時調查取得遭遇機會，而且有機會遇見異色版本。
官方也將推出免費限時調查，完成指定課題後除了可以獲得各種獎勵，也能再次遇見太空飛行員皮卡丘。不過限時調查有領取期限，訓練家必須在台灣時間10月12日23時59分前完成相關課題並領取獎勵。
《Pokémon GO》本次也與歐洲太空總署（ESA）展開合作，自10月4日起在歐洲多座科學及太空博物館推出特殊遊戲內容，包括英國倫敦Science Museum、法國土魯斯Cité de l’espace、德國紐倫堡Deutsches Museum、西班牙瓦倫西亞Museu de les Ciències、荷蘭Space Expo，以及比利時Euro Space Center等地。
玩家前往指定合作地點，可參加活動限定團體戰、田野調查及限時調查，部分取得的寶可夢還可能帶有該地點的特殊背景。其中指定博物館合作內容預計一路持續至2027年4月30日；10月4日至10日世界太空週期間，合作地點周邊也會提高皮卡丘、皮皮、小磁怪、寶石海星、月石、太陽岩、小灰怪及索偵蟲等寶可夢的出現機率。
■ 世界太空週2026
📌 日期：2026年10月4日00：00至10月10日23：59
📌 太空飛行員皮卡丘 首度登場
📌 取得方式：一星團體戰、限時調查
📌 有機會遇見 異色版本
📌 限時調查截止：2026年10月12日23：59前完成並領取獎勵
■ Pokémon GO × ESA歐洲合作
📌 期間：2026年10月4日起，部分博物館活動持續至2027年4月30日
📌 特殊內容：團體戰、田野調查、限時調查、活動寶可夢
📌 限定收藏：部分寶可夢可帶有合作地點特殊背景