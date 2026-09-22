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桃園市長支持度出爐 張善政47％海放黃世杰

張善政施政滿意度58.2％ 龍潭、女性及40歲以上較高

九合一選戰倒數計時，桃園選情也備受外界關注，新台灣國策智庫今（22）日公布最新桃園市長民調，國民黨籍現任市長張善政奪下47.0％支持度，領先綠營參選人黃世杰21.1個百分點；而張善政的施政滿意度更是突破五成來到58.2％，這份來自親綠陣營的民調數據，也讓民進黨在桃園的選情警訊浮上檯面。根據新台灣國策智庫調查，針對年底桃園市長選舉，在「知不知道目前有哪些人要參選桃園市長」的題目中，40.6％受訪者知道張善政參選，22.5％知道黃世杰參選，但仍有55.5％沒有明確意見。這項結果也顯示，在選戰正式進入最後階段前，部分選民對參選人及選情的認知仍有進一步變化空間。另外，詢問受訪者「最希望誰來做市長」，結果張善政獲47.0％支持，黃世杰為25.9％，另有27.1％受訪者無法選出任一人；至於「當選看好度」，張善政獲64.0％，黃世杰16.4％，另有19.6％無法選出任一。若從兩人的「欣賞度」來看，張善政有53.1％表示欣賞、23.6％不欣賞，23.3％無明確意見；黃世杰則有30.3％欣賞、20.1％不欣賞，但仍有49.6％受訪者沒有明確意見。在張善政的施政表現方面，調查顯示58.2％受訪者表示滿意，26.8％不滿意，另有15.0％無明確意見。交叉分析顯示，表示滿意張善政施政者，以龍潭區、女性、40歲以上、專科教育程度，以及政黨傾向為國民黨或台灣民眾黨者比例較高。相對地，對張善政施政表現不滿意者，則以大園區、男性、20至39歲、大學以上教育程度，以及政黨傾向為民進黨者比例較高。不過，當受訪者被問到張善政與前桃園市長鄭文燦的市政表現比較時，44.8％認為鄭文燦比較好，30.0％選擇張善政，11.7％認為兩人差不多或都不錯，0.3％認為兩人都不好，另有13.2％無明確意見。上述民調由新台灣國策智庫執行，調查時間為9月15日至17日，每日晚間6時至10時，調查對象為戶籍在桃園市、年滿20歲的一般民眾，採市話調查方式，共完成1082份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為±2.98個百分點，並依內政部最新人口資料，就戶籍地、性別、年齡及教育程度進行多重反覆加權，經費來源為財團法人凱達格蘭基金會。