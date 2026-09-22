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日本航線：仙台牛舌、東京大阪PRESS BUTTER SAND

▲東京、大阪出發航班持續與廣受好評的伴手禮品牌「PRESS BUTTER SAND」合作推出全新「紅豆＆黃豆粉」口味。（圖／星宇航空提供）

星宇航空10月起第四季機上餐飲推出多款限定餐點，包含長程航線米其林一星《元紀．台灣菜》秋冬菜單、仙台航線限定牛舌套餐，以及日本人氣甜品PRESS BUTTER SAND全新聯名口味。另，長程航線也提供和日清食品聯名杯麵，只要搭乘8小時以上的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，皆可品嚐日式經典豚骨味杯麵。星宇航空台北出發長程航線餐點，持續與七月底蟬聯米其林一星的《元紀．台灣菜》合作，推出以秋冬時令食材為主軸的暖胃餐點，於台北出發頭等艙以及商務艙供應。頭等艙菜單靈感源自「家的餐桌」，前菜為「五味明蝦」及「陳香花雕桂丁雞捲」，接著以「干貝鮑魚四寶湯」暖胃，主餐為「秘製牛肋排」以及「麻油松阪豬飯」。商務艙菜單則以「雲端的風土，旅人的廚房」為核心，將茶葉蛋、菜脯雞湯、滷肉飯等經典家常味融入機上餐點，透過精緻手法重新詮釋。前菜「金薯蟹肉沙拉．茶葉蛋」、「醋溜九孔．芥末西芹腐竹」、湯品「菜脯白玉燉鮮雞湯」；主餐則有「爐烤豬梅頭肉」及「鹿港烏魚子滷肉飯」。日本出發航班亦延續當地特色餐飲。仙台出發航線與深耕當地百年品牌「伯養軒」合作，在商務艙提供網路預選限定牛舌套餐。東京、大阪出發航班持續「PRESS BUTTER SAND」合作推出全新「紅豆＆黃豆粉」口味，選用北海道產紅豆搭配黃豆粉，甜香柔和、口感細緻，為冬季旅程增添溫暖與甜蜜。