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鍾孟宇「先取」獲勝 中華隊第8面獎牌入袋

今天是帶著一個挑戰的心情，想要知道我現在跟世界頂尖的高手的差距在哪裡。所以我覺得我自己的心態穩定很重要，然後也做得非常好。

從世界第一選手拿到1分 鍾孟宇：我們差距沒有很大

但是臨場狀況，還是只有得一分，甚至我是以先取贏得比賽，是非常的驚險，所以我還有還有空間可以進步這樣子。

下一次如果有機會可以再選上亞運的話，當然是想要以更高，像第二名甚至是第一名的獎牌站上去。然後現在現階段想要先把自己身上大大小小的傷先養好，然後再去規劃一下未來。

第20屆名古屋亞運，空手道代表隊至今3日都有獎牌進帳，隨稍早空手道型女團奪銅，男子84公斤級賽事鍾孟宇也在銅牌戰中與印度對手戰成1：1平手，靠規則「先取」獲勝，為中華隊收下本屆第8面獎牌，也是空手道項目第4銅。空手道代表隊上屆杭州亞運拿下1金、1銀，本屆首日女子個人型簡慧萱就收下銅牌，昨日石政中也奪銅，今日則由空手道型女團拿下第3銅牌，中午出賽的鍾孟宇，也在銅牌戰中與印度對手戰成1：1平手，靠規則「先取」獲勝。「老實說第一場遇到約旦，他是世界頂尖的選手，我記得他現在世界排名是第一。」鍾孟宇表示，8強遇到約旦強敵Alja'fari Mohammad，「「我很高興我可以在他身上得到一分，那這代表我們的差距其實沒有差很多。」鍾孟宇透露，後續銅牌戰對印度，教練、情搜人員都給予很多幫助，「鍾孟宇生涯首度參戰亞運，就拿下銅牌佳績，「