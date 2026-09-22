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美國總統川普（Donald Trump）本週即將在白宮與中國國家主席習近平會面，康乃爾大學（Cornell University）的中國外交政策專家卡爾森（Allen Carlson）認為，川普這次與習近平談判，手上的籌碼已不如今年春季第一次會晤時。卡爾森是康乃爾大學政府學系的副教授，他在18日發布的分析裡指出，川普跟他的顧問似乎認為，美國在今年5月、川普訪問北京時已取得優勢，所以這次也能再次取得不錯的成果，但在卡爾森看來，5月的會談並沒有產生重大實質進展，何況美國的談判籌碼也有所減少。其中一個關鍵是稀土。卡爾森指出，隨著伊朗戰事持續，美國軍火及相關物資的消耗速度加快，而中國仍掌握重要的稀土資源，這些礦物廣泛用於科技及國防產業，使北京在談判中握有重要籌碼。另一方面，習近平近期也剛完成新冠疫情爆發以來，規模最大的一輪出訪。卡爾森指出，中國正試圖把自己塑造成「比美國更為穩定」的國際力量，這也可能增加北京在外交談判上的空間。除了貿易、科技與稀土，卡爾森也特別點名台灣，目前美國對台軍售仍處於懸而未決的狀態，如果北京希望在華府會談取得更多成果，台灣軍售應會是談判桌上的重點，而在所有可能擺上檯面的議題中，這是風險最大的。儘管卡爾森的分析，主要是評估美中雙方所處的談判位置，而不是預測最終協議內容會是什麼，但卡爾森也坦言，現在距離美國期中選舉只剩40天左右，川普所屬的共和黨處於劣勢，必須提防他為了勝選而做出的「交易」。原文連結：