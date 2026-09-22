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▲潘瑋柏（右）示範跟王心凌（左）吃飯狂眨眼的模樣，讓王心凌直呼沒那麼誇張。（圖／翻攝自微博）

男星潘瑋柏在今年5月才坦承顏面神經失調，沒想到他近日在上海開唱，邀請好友王心凌擔任嘉賓，竟透露當初自己面癱的症狀是被王心凌和她的團隊發現。兩人在吃飯時，王心凌問潘瑋柏為什麼一直眨眼，他才察覺到異樣後趕緊就醫，感激直呼：「讓我及時救命。」潘瑋柏近日在上海開唱，並邀請多年好友王心凌擔任嘉賓，兩人也在台上大聊，其中潘瑋柏也提到自己面癱的事情，「好像5月多的時候、我面癱的時候，不是去麵攤吃飯喔，是我臉面癱的時候，那時候我在跟她吃飯，我就邊吃邊這樣（眨眼），就一直眨。」潘瑋柏還在現場示範，王心凌緩頰說沒那麼誇張。潘瑋柏接著說王心凌當時問他為什麼一直眨眼，潘瑋柏先說沒有後，回想一下近期的異樣，「那個我最近很奇怪，我笑臉笑不出來。」原以為是最近變胖，所以笑不出來，他還透露當時對王心凌笑的時候，表情都很僵，沒想到就醫後才發現是顏面神經失調，「那時候真的情勢挺危險的，還好妳發現了、妳和妳的團隊發現讓我及時救命。」王心凌表示那時候發現潘瑋柏的異樣時，其實心裡挺緊張，但又不想嚇到對方，還大讚潘瑋柏很男子漢，就算得知自己症狀也表現的很酷。這段對話也讓大家感受到他們深厚的友情，紛紛感動表示：「這才是老友啊！」、「真的是關系很好的朋友才會時刻留意到彼此的狀態。」