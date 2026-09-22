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▲民進黨立委林月琴、沈伯洋上午召開「開罰不是保護，制度才要補洞，受害家長控訴：證據在北市府手上，家長卻被要求自己找證據！」記者會。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.22）

台北市幼兒園被虐事件頻傳，民進黨立委林月琴、沈伯洋（22）日與受害家長共同召開「開罰不是保護，制度才要補洞」記者會，他們表示，近年台北接連發生幼兒不當對待案件，即使園所及行為人遭重罰，受害家庭仍面臨監視器及調查資料取得困難、司法舉證不易，以及心理支持不足等困境，呼籲北市府不能「開罰了事」，應從證據保全、心理諮商等，建立完整的受害家庭支持機制，真正補上兒少保護制度漏洞。林月琴、沈伯洋上午召開「開罰不是保護，制度才要補洞，受害家長控訴：證據在北市府手上，家長卻被要求自己找證據！」記者會，包含夏莉絲、培諾米達、幼佳案件受害家長代表、議員簡舒培等人出席。林月琴指出，近年來辦公室不斷協助多起幼兒不當對待案件，卻看到相同的問題一再發生，包含家長調不到關鍵監視器畫面、拿不到完整調查報告，甚至在孩童受傷、家庭承受巨大心理壓力下，連心理諮商等支持資源都沒有得到妥善提供。林月琴進一步說明，以培諾米達案為例，園所及行為人被裁罰金額高達2286萬元，但受害家長提起國家賠償訴訟後，卻依舊面臨關鍵行政調查、監察院資料及公務人員責任相關資料難以取得的問題。林月琴強調，政府裁罰只是責任追究的其中一步，真正需要補上的，是受害家庭後續的法律、心理與轉托等支持，以及讓家長能夠取得與行政責任相關的必要資訊，否則罰款進了市庫，受害家庭卻仍然要獨自面對漫長的司法程序，制度就沒有真正站在孩子與家庭這一邊。沈伯洋說，看到兒虐相關證據令人非常痛心，難以想像發生如此令人憤怒的事情，政府卻沒有站在受害孩童及家長這一邊。證據保全及提供本來就是市府的責任，市府卻屢以保護孩童隱私為由拒絕提供相關資料，即使立委持續透過修法完善制度，只要地方政府怠於執行，仍然無法真正保護孩童。沈伯洋指出，目前甚至還有受害孩童無法獲得心理諮商等必要協助，同樣身處台北，受害家庭得到的支持卻可能截然不同，形成「一個台北、兩個世界」，若個案一再發生，制度漏洞卻沒有補上，就可能演變成系統性風險。簡舒培也直言，政府有責任保護孩童，但往往都要民意代表協助後事件才會揭露，市府則只會以「已經開罰」切割責任，沒有站在協助受害者的角度，只會阻擋受害者追求司法真相。