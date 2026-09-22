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⭐️打完5局： 雙方比分差距達15分（含）以上。

⭐️打完7局： 雙方比分差距達10分（含）以上。

2026年名古屋亞運棒球昨（21）日開打，雖然中華隊在首戰不敵韓國，不過今日交手泰國隊首局就大爆發。靠著開路先鋒陳晨威二壘安打帶起攻勢、楊振裕與劉基鴻接連敲安送回分數，隊長陳敏賜更揮出一記深遠的中外野2分砲，單局打了整整一輪轟下6分大局，第2局劉基鴻又補上一支2分砲，比分來到8：0。。面對實力有段落差的對手，亞運棒球賽事究竟要領先幾分才能提前結束比賽？此戰泰國隊首局雖然積極出棒，但中華隊先發投手黃玠瀚隨即用飆速與三振送出三上三下。下半場中華隊打線立刻發威，陳晨威一上場就擊出扎實的中左外野二壘安打，楊振裕隨後擊出穿越安打送回第1分並靠速度攻上三壘；緊接著黃韋盛選到保送，劉基鴻第一球就出棒再添1分打點。中華隊攻勢持續串聯，朱迦恩擊出強勁滾地球造成泰國隊防守失誤，後續更出現暴投送分；隨後隊長陳敏賜大棒一揮，轟出中外野大牆外的2分打點全壘打，將比分一舉改寫為6：0，讓中華隊首局就猛攻一整輪。2局下，劉基鴻又補上一支2分砲，比分來到8：0。隨著中華隊比分迅速拉開，比賽是否會提前結束（俗稱扣倒）成為場邊焦點。根據亞運棒球比賽的規定，只要雙方打滿指定局數並達到特定分差，主審即可裁定比賽提前終止。值得一提的是，這項規則與世界棒球經典賽（WBC）的預賽提前結束標準相同，都是為了保護投手戰力並避免比分過於懸殊。中華隊只要維持首局的火熱手感持續堆疊分數，極有機會在5局或7局提前收下勝利，為後續的大戰爭取更多休息與投手調度的空間。