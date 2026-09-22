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▲因應連假期間各類聚會增多，警方備妥充足之「毒品唾液篩檢試劑」，凡發現有施用毒品可疑徵候之駕駛人，絕對依法施測、嚴加查緝，絕不寬貸。（圖／前鎮分局提供）

中秋節及教師節為期4天連續假期，為嚴防駕駛人心存僥倖酒後駕車或毒駕上路，前鎮警分局於連假前夕及假期期間，全面將「取締酒後駕車與毒駕專案勤務」升級，針對轄內一心路、二聖路、三多路、民權路、光華路、中山路、中華路、成功路及凱旋路等交通重要幹道，採取「動態巡邏」與「定點路檢」交叉執行，展現嚴正執法決心，確保市民行車安全。日前一名潘姓男子（60年次）酒後騎乘普通重型機車，並貪圖方便附載未戴安全帽的友人，因違規遭警方攔查，實施酒測後數值超標，隨即依涉嫌公共危險罪移送法辦；另一起案件為警方拜訪地方廟宇離開廟口時，與一名機車騎士陳姓男子（47年次）眼神交會，陳男因心虛突然定格不動引起注意，警方上前攔查實施酒測同樣超標，亦依法送辦。據統計，今（115）年 1 月至 9 月止，前鎮警分局已累計查獲酒後駕車 191 件、毒駕 79 件。因應連假期間各類聚會增多，警方持續提升路檢密度，並備妥充足之「毒品唾液篩檢試劑」，凡發現有施用毒品可疑徵候之駕駛人，絕對依法施測、嚴加查緝，絕不寬貸。前鎮警分局分局長黃元民強調，飲酒及施用毒品均會嚴重削弱駕駛人的反應能力、注意力與判斷力，極易釀成重大交通事故，儼然是道路上的不定時炸彈，警方對酒駕及毒駕堅持「零容忍」態度，將持續透過高強度執法杜絕違規行為。特別呼籲廣大市民朋友，連假聚餐若有飲酒，或食用薑母鴨、燒酒雞等含酒精料理，請務必實施「指定駕駛」、搭乘計程車或利用酒後代駕服務。前鎮警分局將持續嚴格執法、守護路權，讓市民朋友都能安心過節、平安團圓。