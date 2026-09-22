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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、日本外務大臣茂木敏充及南韓外交部長趙顯，於美東時間21日進行會晤，會後並發表聯合聲明，聚焦強調維持台海和平穩定的重要性，反對任何單方面改變現狀，並支持台灣有意義的國際組織參與等。總統府發言人郭雅慧今（22）日表示，台海及區域和平穩定是國際社會的最大共識，也是世界安全與繁榮的必要元素，牽動全球共同核心利益，總統府歡迎並感謝三國外長透過具體行動展現對台海及區域安全穩定的堅定立場。盧比歐、茂木敏充、趙顯於聯合國大會期間舉行美日韓三國外長會晤，並於會後發布聯合聲明，強調維持台海和平穩定的重要性，反對任何單方面改變現狀，並支持台灣有意義的國際組織參與；此外，聲明更重申支持根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）所體現的國際法原則，維護印太地區及全球所有國家的航行與飛越自由。對此，郭雅慧表示，面對快速變化的地緣政治情勢，唯有民主夥伴彼此合作，才能維護以規則為基礎的國際秩序，台灣位於世界民主防線最前緣，作為區域及國際社會負責任的一員，有決心維護區域和平穩定，並將持續與理念相近的民主夥伴合作，提升自我防衛能力、強化供應鏈安全與韌性，共同守護自由民主價值，為世界做出更多貢獻。