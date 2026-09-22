小鹿文娛集團宣布，旗下全新品牌「劇院酒店 臺南成功館」插旗台南火車站商圈，即日起正式開幕，以「劇院」為核心設計概念，將旅宿空間化身為一座城市舞臺。小鹿文娛補充提到，劇院酒店由小鹿文娛集團攜手新朝代飯店共同打造，開幕期間推出住房優惠，平日住宿雙人房最低千元起。10月時更將有多場展覽與音樂表演，房客都可免費欣賞，即日起可從劇院酒店官網預訂房間。
小鹿文娛集團提到，「劇院酒店 臺南成功館」地址就在於臺南市北區成功路，鄰近臺南火車站，步行約7分鐘即可抵達。飯店以百老匯劇院為靈感打造入口與招牌，Check-in櫃臺融入復古售票亭設計，等待區也設置可互動售票亭與鈴鐺，營造進入劇院前的儀式感。
以劇場為設計概念 開幕優惠每晚千元起
此外，一樓後廳打造小型劇院表演廳，平時作為旅客休憩空間，也將不定期安排演出；二樓則規劃明星化妝室與後臺場景，讓旅客化身劇院演員，感受登臺前的情境體驗。為歡慶全新品牌登場，開幕期間推出住房優惠，平日住宿雙人房最低千元起。
適逢2026臺南藝術節登場，劇院酒店也將「飯店就是城市舞臺」的品牌概念實踐，10月2日至11月30日推出「2 Exhibitions · 2 Live Performances · 1 Hotel」，將兩檔展覽與兩場現場演出帶進飯店。10月2日起推出「2026臺南藝術節－臺灣製造」節目介紹展，並規劃「十個提問．十個故事」互動活動；10月22日起則推出那個劇團，楊美英《城市・幻視》主題展覽，主題為「在旅途中，看見臺南劇場的記憶」。
也有音樂展演，10月17日及10月24日晚間8點《城市樂手的日與夜》登場，將分別由OK! COOL、詹詠安＋PJ登臺演出，當日入住旅客憑房卡即可免費入場。
OKU HOTEL（歐酷酒店）酒吧或設計大獎 推一泊二食新優惠
另外，去年11月才正式開幕的台中「OKU HOTEL（歐酷酒店）」宣布，酒店內的Ailìse Bar入圍素有「餐飲空間設計界奧斯卡」稱號的「全球餐廳與酒吧設計大獎」，迎來秋季也推出新酒單，餐酒館Ailìse Bistro也有新菜單。酒店因此推出新住房優惠「OKU HOTEL一泊二食微醺」住房專案，官網預約限定，入住一晚即送酒吧的新款調酒與晚餐，一泊二食售價最低5780元起。
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此外，一樓後廳打造小型劇院表演廳，平時作為旅客休憩空間，也將不定期安排演出；二樓則規劃明星化妝室與後臺場景，讓旅客化身劇院演員，感受登臺前的情境體驗。為歡慶全新品牌登場，開幕期間推出住房優惠，平日住宿雙人房最低千元起。
也有音樂展演，10月17日及10月24日晚間8點《城市樂手的日與夜》登場，將分別由OK! COOL、詹詠安＋PJ登臺演出，當日入住旅客憑房卡即可免費入場。
另外，去年11月才正式開幕的台中「OKU HOTEL（歐酷酒店）」宣布，酒店內的Ailìse Bar入圍素有「餐飲空間設計界奧斯卡」稱號的「全球餐廳與酒吧設計大獎」，迎來秋季也推出新酒單，餐酒館Ailìse Bistro也有新菜單。酒店因此推出新住房優惠「OKU HOTEL一泊二食微醺」住房專案，官網預約限定，入住一晚即送酒吧的新款調酒與晚餐，一泊二食售價最低5780元起。
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