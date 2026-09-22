新北市三重區知名「燒肉Smile」20日驚傳大火造成 9 人受傷！當時一樓竄出濃煙致二樓受困的一家五口被迫跳樓逃生。苦主爸爸事後發文還原驚險過程，直言最感謝 15 歲兒子率先跳下給予全家勇氣。適逢中秋烤肉旺季，無論選擇室內燒肉店或戶外烤肉，消防專家特別提醒室內自救關鍵與戶外四大防火禁忌。
🟡一家五口驚險跳樓逃生！父感謝兒子給予勇氣
新北市三重區「燒肉Smile」20 日晚間發生火警，一樓起火後濃煙迅速蔓延至二樓。受害者在社群平台 Threads 還原驚險過程，當時店員僅通知「一樓有狀況要疏散」，等他牽著 10 歲女兒準備走樓梯時，一樓早已濃煙密布無法通行。一行人退至二樓小露台，因濃煙竄升且緩降設備受阻，被迫直接跳樓求生。原 PO 感謝 15 歲的兒子率先跳下一樓接應，給了全家人跳樓的勇氣，最終一家五口幸運獲救送醫。
消防粉專「消防神主牌」指出，外界除關注跳樓畫面外，更應釐清當時樓梯動線是否安全及警報時機。消防專家提醒，民眾進入餐廳用餐應先留意安全出口與逃生動線，若座位在二樓或地下室更需留心。用餐時若聞到焦味或發現濃煙，應立即通報 119。一旦確認出口可通行，應迅速離開，切勿為了結帳或返回座位拿取手機、外套與包包而耽誤逃生黃金時間；店家亦應在安全前提下停止供氣並引導疏散。
🟡戶外烤肉避開四大禁忌！油脂竄火千萬別潑水
除了室內餐廳火情，中秋戶外烤肉也有四大防火重點。
第一，木炭點燃後嚴禁噴灑酒精或液體助燃劑，避免火焰順著蒸氣回燒造成嚴重燙傷。
第二，肉汁油脂滴入木炭引發竄火時，應拿長夾移開肉品，切勿直接潑水，以免高溫油水爆噴釀成大火。
第三，月餅內的生石灰乾燥劑碰水會劇烈放熱膨脹，破裂時應密封乾丟，不可碰水或丟入廚餘。
第四，木炭使用後必須澆水澆透並確認無餘溫，不可將溫熱木炭直接放入塑膠袋或丟棄於草叢。
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新北市三重區「燒肉Smile」20 日晚間發生火警，一樓起火後濃煙迅速蔓延至二樓。受害者在社群平台 Threads 還原驚險過程，當時店員僅通知「一樓有狀況要疏散」，等他牽著 10 歲女兒準備走樓梯時，一樓早已濃煙密布無法通行。一行人退至二樓小露台，因濃煙竄升且緩降設備受阻，被迫直接跳樓求生。原 PO 感謝 15 歲的兒子率先跳下一樓接應，給了全家人跳樓的勇氣，最終一家五口幸運獲救送醫。
消防粉專「消防神主牌」指出，外界除關注跳樓畫面外，更應釐清當時樓梯動線是否安全及警報時機。消防專家提醒，民眾進入餐廳用餐應先留意安全出口與逃生動線，若座位在二樓或地下室更需留心。用餐時若聞到焦味或發現濃煙，應立即通報 119。一旦確認出口可通行，應迅速離開，切勿為了結帳或返回座位拿取手機、外套與包包而耽誤逃生黃金時間；店家亦應在安全前提下停止供氣並引導疏散。
🟡戶外烤肉避開四大禁忌！油脂竄火千萬別潑水
除了室內餐廳火情，中秋戶外烤肉也有四大防火重點。
第一，木炭點燃後嚴禁噴灑酒精或液體助燃劑，避免火焰順著蒸氣回燒造成嚴重燙傷。
第二，肉汁油脂滴入木炭引發竄火時，應拿長夾移開肉品，切勿直接潑水，以免高溫油水爆噴釀成大火。
第三，月餅內的生石灰乾燥劑碰水會劇烈放熱膨脹，破裂時應密封乾丟，不可碰水或丟入廚餘。
第四，木炭使用後必須澆水澆透並確認無餘溫，不可將溫熱木炭直接放入塑膠袋或丟棄於草叢。