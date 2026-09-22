7-11、全家響應政府鼓勵民眾運動政策，除了運動部「揮汗有禮」可至門市使用外，年底也將加入衛福部「健康幣」兌換通路。另一方面，7-11 APP推出「健康ACE」活動，民眾只要完成每日走路5,000步、量血壓等任務，就能累積「健康行動值」，最低150點可兌換茶葉蛋、200點可換中冰美，且每月都有不同挑戰任務及兌換商品，比運動部50元更強的優點是為長期活動，讓民眾透過日常健康行動累積點數。
🟡7-11加入健康幣兌換行列
7-11今年除響應運動部推出的「揮汗有禮」活動，也預計在今年底加入健康幣兌換通路行列，讓消費者可運用健康幣兌換指定商品與優惠，提供外食族營養菜單。
且uniopen生活服務平台與千禧之愛健康基金會合作全新「健康ACE」單元，累積「健康行動值」就可兌換7-11茶葉蛋、豆漿、沙拉及水果等多項指定健康商品。
🟡uniopen「健康ACE」怎麼賺？走5000步、量血壓都有點數
每日任務：步行5,000步+於任1間7-ELEVEN門市打卡，贈5健康行動值
挑戰任務：每月至7-11千禧血壓站完成7天血壓量測，贈200健康行動值 ; 每季完成代謝症候群風險評估，贈50健康行動值 ; 另每月推出不同挑戰任務。血壓站門市查詢
免運動任務：觀看APP內「蔬果佔一半」影片，贈10健康行動值 ; 蔬果餐盤照片上傳 ，贈20健康行動值。
累積任務：每周任5天累積達標，贈20健康行動值。
可以換什麼商品？每月上架7-11茶葉蛋、豆漿、沙拉及水果等健康食品供兌換，最低150健康行動值可兌換茶葉蛋（每月數量有限）；9月30日前200健康行動值可兌換CITY CAFE中冰美（限量30,000份），商品品項請依uniopen APP公布為主。
🟡全家支持運動幣計畫！12月起開放兌換
全家支持衛福部以「健康幣」鼓勵民眾關心自身健康，全家12月起開放兌換健康食飲，包含「健康志向」等健康食飲商品兌換及優惠。民眾完成健康檢查、癌症篩檢及疫苗接種等指定健康行為，累積健康幣後，未來可使用「Health GO」APP，至巷口「全家」兌換健康食飲、享指定優惠，讓健康行動的回饋延伸到日常飲食選擇。
依衛福部規劃，民眾自10月1日起可累積健康幣，12月1日起開放商品兌換。全家除規劃提供健康商品全額兌換，另推出「健康幣＋現金」優惠相關。兌換品項將依主管機關確認後公告為準。
🟡健康幣是什麼？
衛福部「健康幣政策推動規劃」10月1日上路，年滿18歲民眾只要完成公費成人預防保健服務、B、C型肝炎篩檢、公費癌症篩檢，以及流感、新冠、肺炎鏈球菌疫苗接種，都能累積健康幣。
衛福部規劃從12月起結合民間資源，串聯超商、量販、社區藥局、醫療機構、運動場域及壽險業者等合作夥伴，讓民眾可以使用健康幣兌換健康商品或服務。
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7-11今年除響應運動部推出的「揮汗有禮」活動，也預計在今年底加入健康幣兌換通路行列，讓消費者可運用健康幣兌換指定商品與優惠，提供外食族營養菜單。
且uniopen生活服務平台與千禧之愛健康基金會合作全新「健康ACE」單元，累積「健康行動值」就可兌換7-11茶葉蛋、豆漿、沙拉及水果等多項指定健康商品。
每日任務：步行5,000步+於任1間7-ELEVEN門市打卡，贈5健康行動值
挑戰任務：每月至7-11千禧血壓站完成7天血壓量測，贈200健康行動值 ; 每季完成代謝症候群風險評估，贈50健康行動值 ; 另每月推出不同挑戰任務。血壓站門市查詢
免運動任務：觀看APP內「蔬果佔一半」影片，贈10健康行動值 ; 蔬果餐盤照片上傳 ，贈20健康行動值。
累積任務：每周任5天累積達標，贈20健康行動值。
可以換什麼商品？每月上架7-11茶葉蛋、豆漿、沙拉及水果等健康食品供兌換，最低150健康行動值可兌換茶葉蛋（每月數量有限）；9月30日前200健康行動值可兌換CITY CAFE中冰美（限量30,000份），商品品項請依uniopen APP公布為主。
全家支持衛福部以「健康幣」鼓勵民眾關心自身健康，全家12月起開放兌換健康食飲，包含「健康志向」等健康食飲商品兌換及優惠。民眾完成健康檢查、癌症篩檢及疫苗接種等指定健康行為，累積健康幣後，未來可使用「Health GO」APP，至巷口「全家」兌換健康食飲、享指定優惠，讓健康行動的回饋延伸到日常飲食選擇。
依衛福部規劃，民眾自10月1日起可累積健康幣，12月1日起開放商品兌換。全家除規劃提供健康商品全額兌換，另推出「健康幣＋現金」優惠相關。兌換品項將依主管機關確認後公告為準。
衛福部「健康幣政策推動規劃」10月1日上路，年滿18歲民眾只要完成公費成人預防保健服務、B、C型肝炎篩檢、公費癌症篩檢，以及流感、新冠、肺炎鏈球菌疫苗接種，都能累積健康幣。
衛福部規劃從12月起結合民間資源，串聯超商、量販、社區藥局、醫療機構、運動場域及壽險業者等合作夥伴，讓民眾可以使用健康幣兌換健康商品或服務。