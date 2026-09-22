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司機不負責開罰 乘客不聽勸可要求下車

到新加坡搭公車要更加注意乘車禮儀！新加坡陸路交通管理局（LTA）宣布，23日起正式實施新的公車乘客行為規範，包括把腳放在座椅上、手機外放音樂或影片、亂丟垃圾，以及在車內飲食等行為，都可能面臨最高500新加坡元（約新台幣1.2萬元）罰款；若有危及其他乘客安全等較嚴重行為，最高更可罰5000新加坡元（約新台幣12萬元）。綜合海峽時報等外媒報導，新規範適用範圍除了公共巴士，也涵蓋巴士轉運站及總站，相關罰則比照新加坡現行捷運系統規定，希望統一公車與軌道交通的乘車行為規範。根據新制，在公車上外放高音量音樂或影片、把腳放到座位、亂丟垃圾，以及飲食等滋擾行為，最高可處500新加坡元罰款。至於在轉運站或總站阻礙通行、對其他乘客造成危險，或弄髒公車、轉運站及總站等較嚴重違規行為，最高罰款則提高至5000新加坡元。新制上路後，公車營運商的驗票員、轉運站工作人員等獲授權人員，可以向涉嫌違規的乘客開出「行政違規通知」，後續再交由LTA進行調查。不過公車司機不會被賦予相同執法權，以免影響駕駛及行車安全等主要工作。若發現乘客有滋擾行為，司機仍可出言制止；對方拒絕配合時，可以要求乘客下車，情況嚴重甚至能向營運控制中心或警方求助。LTA強調，公共運輸屬於共享空間，每位乘客都有責任維持舒適的搭乘環境；執法時也會保持彈性及公平，尤其涉及身體或心理健康狀況的乘客，將視個案情形處理。新加坡國會2025年10月已通過相關修法，目的就是將過去主要適用於捷運的乘客行為規範進一步延伸至公車。LTA表示，除了針對滋擾及危險行為執法，也將持續透過宣導，減少對其他乘客及公車服務造成影響。