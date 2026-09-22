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經典校園劇《麻辣鮮師》中飾演「格格」的後藤希美子，憑藉清秀外型與流利日語走紅，不少觀眾一直以為她是日本人。然而，她2003年遭爆並無日本國籍，真實身分隨之曝光。本名邢慧君的她，父母祖籍山東，自己出生於南韓，持有的是台灣護照，僅擁有日本長期居留權。突如其來的身分爭議重創形象，也成為她演藝生涯的重要轉折。後藤希美子早年因拍攝機車廣告受到注意，之後參加戲劇試鏡，在《麻辣鮮師》中飾演「格格」打開知名度。由於她使用日本姓名、日語流利，加上過去長期生活在日本，外界普遍將她視為日本藝人。直到2003年，有媒體揭露她並非日本人，她才出面說明身世。後藤希美子表示，自己是華僑，父母祖籍均為山東，她出生於南韓，後來隨家人搬至日本東京定居，持有台灣護照及日本長期居留權，但並沒有日本國籍。至於為何以「後藤希美子」之名出道，她解釋一家人在東京生活期間便使用這個名字，因此進入演藝圈後也延續使用。加上她能說流利的中、日文，又鮮少對外說明複雜的成長背景，久而久之便讓外界誤認她擁有日本國籍。她的本名「邢慧君」曝光後，輿論卻迅速將事件冠上「假日本人」標籤。儘管她出面澄清從未刻意冒充日本人，仍難以平息質疑，清新形象受到衝擊。「假日本人」風波爆發後，後藤希美子的演藝工作明顯減少。她2004年仍曾在《第8號當舖》中飾演魔界角色，2005年也赴中國發展，與鄧超合作電視劇《浪漫的西街》，但之後便鮮少再有新作品，逐漸淡出螢光幕。而他的身分爭議曾讓後藤希美子陷入情緒低潮。她後來返回日本，與經紀人Roger結婚，過著低調的家庭生活，未再積極經營演藝事業。淡出演藝圈後，直到2018年《麻辣鮮師》籌拍電影版、製作單位希望聯繫原班人馬時，外界才得知她早在2016年1月因乳癌病逝，享年36歲。