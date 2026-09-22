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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月22日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 51 30-21-0 0.588 - 2 樂天桃猿 48 26-22-0 0.542 2.5 3 統一獅 50 26-24-0 0.520 3.5 4 味全龍 49 23-26-0 0.469 6 5 富邦悍將 49 22-27-0 0.449 7 6 台鋼雄鷹 49 21-28-0 0.429 8

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月22日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 109 62-47-0 0.569 - 2 富邦悍將 109 56-53-0 0.514 6 3 統一獅 109 55-53-1 0.509 6.5 4 台鋼雄鷹 109 51-57-1 0.472 10.5 5 樂天桃猿 108 50-56-2 0.472 10.5 6 中信兄弟 110 50-58-2 0.463 11.5

▲富邦悍將今日在主場迎戰中信兄弟，由洋投瑪帝斯掛帥對決羅戈。（圖／富邦悍將提供,2026.8.12）

▲台鋼雄鷹今日持續交手樂天桃猿，由左投江承諺掛帥先發。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲統一獅江少慶本季第5次掛帥先發，對決味全龍。（圖／統一獅提供,2026.8.30）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（22）日共3場比賽，近期拉出7連勝的中信兄弟，今日作客新莊球場踢館富邦悍將，由羅戈（Nivaldo Rodriguez）掛帥交手瑪帝斯（Quinton Martinez）；樂天桃猿於桃園主場再戰台鋼雄鷹，邱駿威先發對決江承諺，形成一場「土投對決」；統一7-ELEVEn獅在亞太球場迎戰味全龍，江少慶先發對戰鋼龍（Andrew Gagnon）。悍將與獅隊目前暫居全年戰績第2、3名，雙方僅半場勝差，今日悍將與兄弟交手、獅隊對決龍隊，賽果都將影響全年戰績走勢。🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前排名第5，今日推出洋投瑪帝斯先發，本季出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率2.51。瑪帝斯本季與兄弟交手1場，拿下1勝，對戰防禦率3.18。兄弟目前排名第1，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽22場，拿下10勝9敗，防禦率3.11。羅戈本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.75。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間18：35桃猿目前排名第2，今日推出土投邱駿威先發，本季出賽20場，拿下1勝3敗，防禦率2.87。邱駿威本季與雄鷹交手3場，拿下1勝，對戰防禦率1.00。雄鷹目前排名第6，今日由土投江承諺掛帥，本季出賽19場，拿下4勝4敗，防禦率2.93。江承諺本季與桃猿交手7場，拿下1勝，對戰防禦率2.48。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡亞太賽事、開賽時間18：35獅隊目前排名第3，今日推出土投江少慶先發，本季出賽4場，無勝敗紀錄，防禦率0.90。江少慶本季與龍隊交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0.00。龍隊目前排名第4，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽21場，拿下6勝9敗，防禦率2.27。鋼龍本季與獅隊交手3場，拿下1勝，對戰防禦率2.70。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍新莊棒球場（室外球場）氣溫：26度至28度降雨機率：0%📍桃園球場（室外球場）氣溫：26度至28度降雨機率：0%📍亞太球場（室外球場）氣溫：28度至29度降雨機率：20%