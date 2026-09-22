中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（22）日共3場比賽，近期拉出7連勝的中信兄弟，今日作客新莊球場踢館富邦悍將，由羅戈（Nivaldo Rodriguez）掛帥交手瑪帝斯（Quinton Martinez）；樂天桃猿於桃園主場再戰台鋼雄鷹，邱駿威先發對決江承諺，形成一場「土投對決」；統一7-ELEVEn獅在亞太球場迎戰味全龍，江少慶先發對戰鋼龍（Andrew Gagnon）。《NOWnews》整理出9月22日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月22日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月22日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：悍將與獅隊目前暫居全年戰績第2、3名，雙方僅半場勝差，今日悍將與兄弟交手、獅隊對決龍隊，賽果都將影響全年戰績走勢。
7連勝兄弟踢館悍將 羅戈掛帥戰瑪帝斯
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第5，今日推出洋投瑪帝斯先發，本季出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率2.51。瑪帝斯本季與兄弟交手1場，拿下1勝，對戰防禦率3.18。
兄弟目前排名第1，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽22場，拿下10勝9敗，防禦率3.11。羅戈本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.75。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿、雄鷹續戰 邱駿威對決江承諺
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第2，今日推出土投邱駿威先發，本季出賽20場，拿下1勝3敗，防禦率2.87。邱駿威本季與雄鷹交手3場，拿下1勝，對戰防禦率1.00。
雄鷹目前排名第6，今日由土投江承諺掛帥，本季出賽19場，拿下4勝4敗，防禦率2.93。江承諺本季與桃猿交手7場，拿下1勝，對戰防禦率2.48。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
江少慶本季第5次登板 對決龍隊鋼龍
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第3，今日推出土投江少慶先發，本季出賽4場，無勝敗紀錄，防禦率0.90。江少慶本季與龍隊交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0.00。
龍隊目前排名第4，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽21場，拿下6勝9敗，防禦率2.27。鋼龍本季與獅隊交手3場，拿下1勝，對戰防禦率2.70。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/22中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊棒球場（室外球場）
氣溫：26度至28度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：26度至28度
降雨機率：0%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月22日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|51
|30-21-0
|0.588
|-
|2
|樂天桃猿
|48
|26-22-0
|0.542
|2.5
|3
|統一獅
|50
|26-24-0
|0.520
|3.5
|4
|味全龍
|49
|23-26-0
|0.469
|6
|5
|富邦悍將
|49
|22-27-0
|0.449
|7
|6
|台鋼雄鷹
|49
|21-28-0
|0.429
|8
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|109
|62-47-0
|0.569
|-
|2
|富邦悍將
|109
|56-53-0
|0.514
|6
|3
|統一獅
|109
|55-53-1
|0.509
|6.5
|4
|台鋼雄鷹
|109
|51-57-1
|0.472
|10.5
|5
|樂天桃猿
|108
|50-56-2
|0.472
|10.5
|6
|中信兄弟
|110
|50-58-2
|0.463
|11.5
7連勝兄弟踢館悍將 羅戈掛帥戰瑪帝斯
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第5，今日推出洋投瑪帝斯先發，本季出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率2.51。瑪帝斯本季與兄弟交手1場，拿下1勝，對戰防禦率3.18。
兄弟目前排名第1，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽22場，拿下10勝9敗，防禦率3.11。羅戈本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.75。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第2，今日推出土投邱駿威先發，本季出賽20場，拿下1勝3敗，防禦率2.87。邱駿威本季與雄鷹交手3場，拿下1勝，對戰防禦率1.00。
雄鷹目前排名第6，今日由土投江承諺掛帥，本季出賽19場，拿下4勝4敗，防禦率2.93。江承諺本季與桃猿交手7場，拿下1勝，對戰防禦率2.48。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第3，今日推出土投江少慶先發，本季出賽4場，無勝敗紀錄，防禦率0.90。江少慶本季與龍隊交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0.00。
龍隊目前排名第4，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽21場，拿下6勝9敗，防禦率2.27。鋼龍本季與獅隊交手3場，拿下1勝，對戰防禦率2.70。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍新莊棒球場（室外球場）
氣溫：26度至28度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：26度至28度
降雨機率：0%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：20%
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☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。