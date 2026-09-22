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由羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演暨監製的強檔新片《實境誘捕》（Primetime）將在本週四（9/24）於全台震撼獻映。據悉，羅伯派汀森起初並未打算演出本片，但隨著他與團隊花費大量時間調整角色，他卻漸漸投入其中，也在團隊極力說服下，點頭親自演繹美國電視圈爭議人物克里斯漢森（Chris Hansen）。羅伯派汀森認為克里斯漢森有著演員渴望演繹的能量，因此在角色準備上做了大量苦工。其中，克里斯漢森獨特的嗓音揣摩尤其困難，他為此常在街上練習而引起路人側目，更因為太過投入，導致本片殺青後，接著拍史詩大片《奧德賽》（The Odyssey）時，還疑似「幻聽」到克里斯漢森的聲音。羅伯派汀森表示自己在準備《實境誘捕》時，對如何揣摩克里斯漢森的獨特嗓音感到困難重重：「他的聲音真的非常經典，也非常具有辨識度，要把他的聲音模仿得維妙維肖，真的非常困難！」為此，他時常在街上一邊聽Podcast節目，一邊練習到讓路人側目：「我一直在外面走來走去，不斷嘗試模仿他的聲音，但因為節目內容相當黑暗，所以路人看到我都一頭霧水。」極度投入的準備，也讓他在本片殺青完，隔天馬上接拍《奧德賽》時，還能「幻聽」到克里斯漢森的聲音，讓他笑說：「我現在看《奧德賽》的時候，真的還是會聽見一點點克里斯漢森的感覺在裡面，畢竟前後拍攝真的只差幾個小時而已！」主演暨監製《實境誘捕》的羅伯派汀森，其實最初並未打算演出本片，僅想以監製身分參與其中，但隨著他跟團隊花費大量時間研究、不斷調整角色，他竟漸漸投入其中，他對此透露：「節目的設計，與克里斯漢森所做的事情，都存在某種化學反應，創造出一種完全無法預測的東西，我很想弄清楚那究竟是什麼。隨著我持續深入調查，也愈來愈有興趣去演繹。」而在一開始就認定他是絕佳人選的導演蘭斯奧本海姆（Lance Oppenheim）與編劇阿瓊辛格（Ajon Singh），也因此極力說服他，讓他最終點頭親自演繹這位美國電視圈的爭議人物克里斯漢森。在研究克里斯漢森的過程當中，羅伯派汀森認為他擁有難以抗拒的魅力：「即使你看過與這個節目有關的所有內容，累積起來足足數千個小時，你還是很難確切指出，他的那股魅力究竟是什麼。」並表示：「他一直是我眼中最有趣的角色，那是一種每個演員都渴望演繹的能量，一種充滿生命力的磁性魅力。」因此他在角色準備上也做了大量苦工，並自認是演藝生涯最具挑戰性的工作之一。