今（22）日是世界無車日，台北、新北首度攜手推出「922無車日雙北公車免費搭」，雙北共有719條市區公車路線、5842輛公車參與；另外，新北捷運淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線也正值連續4天免費活動最後一天，想往淡水看夕陽、到安坑走森林，輕軌車資都能省下來，就連共享機車GoShare也加入優惠戰，今天全台隨借隨還車款騎乘費直接打5折，最低10元就能出發。
今年世界無車日優惠一次涵蓋公車、捷運與GoShare，雙北市區公車9月22日從頭班車起至末班車止免費搭乘，共719條路線、5842輛公車參與，新北捷運則從9月19日至22日連續4天推出免費搭乘，淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線全線都不用車資。
如果行程最後一段需要機動移動，GoShare今天也有優惠，9月22日00:00至23:59，全台隨借隨還服務騎乘費半價，綠牌車款起跳價從20元降至10元，後續每分鐘從3元降為1.5元；白牌車款起跳價則為15元，優惠沒有上限，後續同樣每分鐘1.5元，但優惠不包含日租方案、企業方案、GoShare Dots及暫停費率。
淡海輕軌0元搭，一路到漁人碼頭追夕陽
想趁免費優惠往海邊走，淡海輕軌就是最容易安排的路線，新北捷運推薦，搭乘淡海輕軌沿途可以欣賞繪本作家幾米打造的公共藝術，一路搭往淡水漁人碼頭站，下車後可以漫步木棧道、走訪情人橋，遠眺觀音山及淡江大橋，傍晚更能直接卡位看淡水落日。塞在淡水，也省去找停車位的麻煩。
安坑輕軌免費，從十四張一路走進森林
不想往海邊跑，也可以往安坑「森呼吸」。新北捷運推薦從十四張歷史公園出發，搭上安坑輕軌一路往山區移動，再安排二叭子植物園，從城市公園一路走進山林綠地。二叭子植物園有大片天然林及次生林，園內可走親子小徑、櫻花步道、芒草小徑等路線。不過要注意，安坑輕軌並非直接抵達植物園門口，仍須轉乘公車或接駁交通，安排路線時可先預留轉乘時間。
三鶯線鶯歌老街、美術館一起玩
除了淡海、安坑兩條輕軌，三鶯線今天同樣免費。新北捷運推薦，可搭車前往鶯歌陶瓷老街，也能安排新北市立美術館，再轉乘公車前往三峽老街及祖師廟，把陶藝、美術與老街一次排進行程。今天若原本就有出遊或通勤需求，不妨少開一天車，公車、輕軌搭配共享機車，不只響應世界無車日，也能省下一筆交通費。
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淡海輕軌0元搭，一路到漁人碼頭追夕陽
想趁免費優惠往海邊走，淡海輕軌就是最容易安排的路線，新北捷運推薦，搭乘淡海輕軌沿途可以欣賞繪本作家幾米打造的公共藝術，一路搭往淡水漁人碼頭站，下車後可以漫步木棧道、走訪情人橋，遠眺觀音山及淡江大橋，傍晚更能直接卡位看淡水落日。塞在淡水，也省去找停車位的麻煩。
安坑輕軌免費，從十四張一路走進森林
不想往海邊跑，也可以往安坑「森呼吸」。新北捷運推薦從十四張歷史公園出發，搭上安坑輕軌一路往山區移動，再安排二叭子植物園，從城市公園一路走進山林綠地。二叭子植物園有大片天然林及次生林，園內可走親子小徑、櫻花步道、芒草小徑等路線。不過要注意，安坑輕軌並非直接抵達植物園門口，仍須轉乘公車或接駁交通，安排路線時可先預留轉乘時間。
除了淡海、安坑兩條輕軌，三鶯線今天同樣免費。新北捷運推薦，可搭車前往鶯歌陶瓷老街，也能安排新北市立美術館，再轉乘公車前往三峽老街及祖師廟，把陶藝、美術與老街一次排進行程。今天若原本就有出遊或通勤需求，不妨少開一天車，公車、輕軌搭配共享機車，不只響應世界無車日，也能省下一筆交通費。