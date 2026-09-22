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▲有網友出面幫忙解釋池昌旭替身유익균說的意思，指出池昌旭是親自完成與NANA的拍攝，유익균也留言證實。（圖／翻攝自IG@show_yoo）

Netflix韓劇《挑情醜聞》由孫藝真、池昌旭、NANA（林珍兒）等人主演，劇中池昌旭與NANA的大尺度全裸床戲直接引爆話題，不少粉絲還因此心碎。不過在影集播出後，池昌旭的替身演員「유익균」也發文感謝能參與該作品，引發是否由替身完成床戲的疑問。對此，這名替身演員也親自回應，表示自己僅出演小角色，以及幫忙測試拍攝角度跟動作，床戲則是由池昌旭親自上陣。在替身演員「유익균」發文感謝能參與作品後，不少人都狂問床戲是不是也是由替身完成。對此，他也親自留言回應，表示自己只替池昌旭演出「熙妍的轎夫」角色，以及在開拍前幫忙測試拍攝角度跟動作。不過還是有人直接點出床戲片段，而不斷詢問他到底是誰出演，有網友因此出面幫유익균解釋：「他說他只幫忙測試拍攝角度跟動作，意思就是『與NANA的戲分』是由池昌旭親自完成。」유익균也感激回覆：「很多人都在好奇，謝謝你幫忙解答。」間接證實池昌旭床戲是親自上陣。除此之外，有劇迷在翻看片尾製作人員名單時，發現NANA似乎是使用替身拍攝，並用後期CG處理露點片段。不過對此，官方則沒有出面回應，讓大家對於床戲片段依然猜測不斷。