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2026愛知・名古屋亞運棒球預賽，中華隊今（22）日面對泰國，首局就靠陳敏賜轟出2分砲，一口氣把比分拉開。前一戰對韓國全場只敲2支安打，今天中華隊急需有人把攻勢真正打開，而站出來的正是陣中最有經驗的老將之一。陳敏賜這一轟的意義，不只是多拿2分，也重新提醒外界：中華隊為什麼在旅外、中職新生代齊聚的24人名單中，仍願意留下這名業餘老將。陳敏賜最大的優勢很直接，就是長打。今年全國成棒甲組春季聯賽，他就以8支全壘打拿下社會隊全壘打獎，證明即使已是資深球員，長打能力仍然是業餘層級最突出的武器之一。亞運這種短期國際賽，更需要這種能用一棒改變比賽的人。尤其面對實力較弱對手時，真正怕的不是贏不了，而是前幾局攻勢卡住，讓比賽拖進不必要的消耗。今天首局中華隊已經連續上壘，陳敏賜沒有讓攻勢只停在零星安打，而是直接把球轟出中外野，2分砲讓單局得分擴大到6分，也讓整場比賽很早就進入中華隊想要的節奏。陳敏賜的履歷，在這支中華隊裡相當特殊。他曾有旅美經驗，也打過中職，職業生涯甚至經歷過棄投從打，之後轉戰業餘成棒。2023杭州亞運時，他就已是中華隊野手隊長，希望用自己的經驗替業餘球員「爭一口氣」。到了2026名古屋，他再度進入國家隊，而且仍被交付隊長角色。本屆亞運棒球首戰中華隊以0：5敗給韓國，打線一直到9局才敲出安打，隔天「晚接午」馬上又有比賽，老將的功能，不只是更衣室喊話，更是要扮演起領頭羊的角色，陳敏賜首局開轟，就是最直接的示範。本屆中華隊24人名單只帶2名正職捕手，總教練湯登凱先前就公開表示，考量旅外投手的使用限制，因此選擇多帶1名投手、少帶1名捕手；如果真的出現極端狀況，需要第3號捕手，陳敏賜會是優先備案。國際短期賽名額有限，一個球員如果只能提供單一功能，價值就比較容易被取代；但陳敏賜可以打指定打擊、提供長打、帶領年輕球員，必要時甚至能蹲捕，等於一個名額同時解決多個問題。這也是為什麼他即使不是中華隊最年輕、速度最快，甚至已經是進入生涯後期的老將，教練團仍然願意把位置留給他。首戰對上勁敵韓國，中華隊主要由中職核心打線迎戰郭彬；對泰國，陳敏賜被安排在第6棒指定打擊，任務就很明確：保護中心打線、把壘上跑者送回來，並提供一棒長打的威脅。今天他確實完成了這個工作。陳敏賜的長打、經驗、隊長身分與多功能性，就是他至今仍能站在中華隊名單裡的理由，並且在關鍵打席中一棒改變戰局，他就已經完成老將最重要的任務。