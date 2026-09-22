我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北人口最多前十大里排行榜，三峽龍學里登頂新北第一大里，樹林與新莊擠進前三名。（圖／台灣房屋提供）

新北市人口最大里正式換人當！根據民政局 2026 年 8 月最新統計，過去由林口、淡水常年霸榜的「新北第一大里」寶座出現劇烈翻盤，三峽區「龍學里」以 17,225 人逆襲登頂，樹林南園里與新莊中原里則強勢擠進前三名。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，主因是林口、淡水實施拆里重劃讓出寶座，提醒重劃區購屋族務必特別留意學區劃分變化。新北市人口突破 400 萬人，全市共計 1,039 個里。最新數據顯示，原本由林口區常年霸榜的「新北第一大里」寶座正式易主，由三峽區龍學里以 17,225 人奪冠；樹林區南園里以 16,760 人居次，新莊區中原里則以 16,643 人位居第三。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，排名大幅變化主因是林口南勢里、湖南里及淡水頂崁里於今年 7 月實施行政區域調整，經過拆分後人口回歸萬人規模，才讓三峽與樹林、新莊躍居前列。台灣房屋林口三井捷運特許加盟店店東周起帆表示，過去林口與淡水的大里皆屬於新市鎮範圍，因大型建案密集且新設學校師資優良，吸引大量家庭人口移入。鄰里調整拆分後能提升單一里的行政資源與服務品質，不過因這些區域多屬熱門商圈與明星學區，拆里後學區劃分可能有些微調整或改為自由學區，有指定特定學校就讀需求的購屋家庭，買房前務必再三確認。在戶數方面，淡水區大庄里以 8,688 戶躍居新北戶數最多的里。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，大庄里位於淡海新市鎮南側，因建案量大且包含低總價小宅，對單身小資族具極高誘因。此外，新北前十大里多數受惠重劃區人口紅利，而新莊西盛里與板橋溪福里則偏向成熟高密度住宅區，因鄰近未來「新北大巨蛋」預定地，在大型公建帶動下中長期發展相當受期待。