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民進黨桃園市議員余信憲昨（21）日總質詢時遞上辯論邀請函，邀請桃園市長張善政與民進黨桃園市長參選人黃世杰辯論，不過遭張當面拒絕，強調不喜歡口水戰。對此，黃世杰諷刺，他不怕直接辯論市政，但張善政究竟是對這四年的表現沒信心，還是害怕被235萬市民檢視？「黃世杰已經準備好了，張善政呢？」黃世杰表示，他不怕直接辯論市政，但張善政究竟是對這四年的表現沒信心，還是害怕被235萬市民檢視？他說，張善政昨在議會備詢時，說不會跟他進行辯論，他在準備登記書件時，毫不猶豫勾選參加政見發表、且願意接受辯論，希望跟張善政能夠有一場公開交流市政的機會。「因為桃園人實在太悶了，這四年找不到市長、看不到建設、不清楚桃園方向！」黃世杰說，這段時日以來，無論他對市政提出任何疑問，張善政幾乎都不正面回應，不然就是請局處首長代打，「如果連民主選舉前的市政辯論，張善政都不願意現身，市民要如何檢視我們對市政問題的理解、政策主張，如何知道我們想把桃園帶到哪裡去？」黃世杰強調，桃園市民要看的不是準備好的講稿，而是面對問題時，能不能提出具體答案，這種「只想單向宣布、不願接受市民提問」的態度，也讓人聯想到近期航空城PCB專區引發的地方爭議，重大產業政策牽涉居民生活與地方發展，本來就應該充分說明、充分溝通。黃世杰說，市長選舉也一樣，不能只挑準備好的內容，更應該面對問題、直球回答，讓城市治理方案接受公開檢驗，「所以我要問，張善政究竟是對這四年的表現沒信心，還是面對市政問題沒有準備好答案，面對235萬市民會害怕？」