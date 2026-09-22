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王秋冬質疑「綜合考量」說法：中央不支持就直說

昔赴中國名單未被干涉！北市府喊話尊重官方管道

「雙城論壇」今年邁入第17年，輪由台北市主辦，受年底選舉時程關係，預計延至12月登場，上海踩線團15日抵台，但原先規劃由上海台辦副主任李驍東率團，卻遭到陸委會封殺，實際來台的是台辦處長徐皓。對此，負責接洽的台北市勞動局長王秋冬批評，此舉非常不尊重北市府，甚至有「被穿小鞋」的感受。王秋冬21日受邀上《千秋萬事》專訪時表示，北市府與行政院依法各有職權，市府是基於城市治理需求提出邀請，相關名單再送交陸委會審查；如果中央認為特定人員來台涉及國安疑慮，應該清楚說明理由，而不是僅以「綜合考量」駁回。他更狠酸，若中央不支持就直說，不應出現嘴巴講支持、行動卻一直刁難的情況，難道這是一種「權力的傲慢」？對於李驍東未獲准來台，陸委會此前表示，中國各省市台辦官員來台申請案件很多，有些獲准、有些遭駁回，並不會逐案說明理由。陸委會主委邱垂正今（22）日也對外說明，目前原則上不核准中國各省市台辦正、副主任申請來台，但若有地方台商協會推薦並提送海基會，仍有獲准的可能。王秋冬強調，雙城論壇需要台北、上海雙方取得共識，目前已有幾個日期正在協商。他認為，論壇主要聚焦城市治理經驗交流，都是些福國利民的事情，並不涉及政治議題，性質與台北和首爾、東京等城市交流類似，中央與地方若能同步推動交流，對兩岸情勢穩定也可能有所幫助。王秋冬也提到，過去北市府參與雙城論壇時，送往中國的受邀名單未曾遭刪減，包括三立、年代等媒體也曾獲邀，因此這次中央對上海踩線團名單的審查方式，讓他感到不解。他呼籲中央尊重現存的官方交流管道，並引用台北市長蔣萬安過去「面對兩岸交流要有自信」的說法，強調台北、上海交流最終目的仍是希望兩地民眾都能過上更好的生活。