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高雄興達電廠 爆炸剛滿一周年

位於高雄南部發電廠今（22）日上午9時30分，發生1名承攬商員工於執行海水電解鹽酸槽維護作業時，失足墜入鹽酸槽中遭灼傷；另有5名台電員工、5名承攬商員工，合計10人於現場協助救援過程中，疑似不慎吸入鹽酸氣體致身體不適。台電指出，接觸鹽酸遭到灼傷之承攬商員工，目前意識不清；其餘10名疑似吸入鹽酸氣體人員，送醫後均意識清楚。台電說明，該承攬商員工於進行鹽酸槽轉存作業時，穿著背負式安全帶使用護籠攀爬至儲槽槽頂，因踏穿槽頂後墜落至槽內。台電於事發後第一時間指派主管前往醫院關懷傷者狀況，提供必要協助，後續將深切檢討事故發生確切原因，避免再發生。台電指出，電廠於事故發生後立即暫停相關作業，並啟動廠內緊急應變機制。本次事件未波及廠內發電設備，目前各機組運轉狀況正常，供電不受影響。高雄上次發生電廠意外是去年9月9日，興達電廠新燃氣機組去年9月試運轉時發生爆炸，造成周邊鄰里房屋損壞，經查有133戶須修繕。