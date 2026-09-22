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信民協會與民調專家戴立安合作，今（22）日公布台北市長最新民調，結果顯示台北市長蔣萬安41.7％領先民進黨市長參選人沈伯洋40.5％，未明確回答的有10.6%，雙方差距僅1.2％在誤差範圍內。對此沈伯洋競選總幹事吳思瑤表示，開心一下就好，依舊是落後的追趕者，「這不是個人的勝敗，而是攸關台北未來的決斷」。信民協會與民調專家戴立安合作，今日公布台北市長最新民調，結果顯示台北市長蔣萬安41.7％領先民進黨市長參選人沈伯洋40.5％，未明確回答的有10.6%，雙方差距僅1.2％在誤差範圍內，至於民眾是否認為讓藍繼續做或是讓民進黨做做看？有42.0%民眾認為換成民進黨做做看、有38.0%認為給國民黨繼續做市長，未明確回答的有20.0%。選舉倒數雙方呈現五五波熱戰，進入白熱化。對此吳思瑤表示，開心一下就好，依舊是落後的追趕者，這不是個人的勝敗，而是攸關台北未來的決斷，這場選戰已經進入險峻挑戰的全新階段，「未來的67天，讓台北順起來，大家一起鋪路！一起穩健前行！ 」