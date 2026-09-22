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▲譚松韻喪母後拍的第2部戲就是賺人熱淚的《以家人之名》。（圖／翻攝自百度百科）

36歲中國女星譚松韻主演陸劇《蘭香如故》大受好評，人氣再度攀升，她在劇中身世坎坷，親生父母雙亡，靠養父母收留才躲過滅門之災，從小以奴婢身分長大，讓不少觀眾心疼。沒想到，譚松韻戲外的人生同樣充滿傷痛，2018年跨年夜，她的媽媽遭酒駕撞成重傷，住院20多天後仍不幸離世，更令人震驚的是，肇事駕駛竟是譚松韻的國小同學。譚松韻15歲就以童星身分出道，雖然家境普通，但好在她演技過人，加上勤學認真，讓她星運一直很不錯。2011年更在《後宮甄嬛傳》飾演淳貴人，打開知名度，之後又陸續靠《最好的我們》、《錦衣之下》等電視劇收穫好口碑，躍升成一線女星。怎料就在她演藝事業上升之際，媽媽卻因車禍意外過世。這起悲劇事件發生在2018年的跨年夜，當時譚母跟另外2名好友結束聚會準備返家，走在路上卻突然被一輛車高速猛撞，導致3人均受傷倒地，駕駛則肇事逃逸。路人見狀後立刻報警，將受傷的3人送醫，其中，譚母的傷勢最為嚴重，除了全身多處骨折，還因腦出血昏迷，內臟也有損傷。當時還在北京工作的譚松韻，一接到消息就緊急返回四川，陪伴媽媽，怎料譚母還是在2019年1月23日因傷重不治，於醫院過世。此事對譚松韻造成嚴重打擊，更令外界訝異的是，撞死譚母的駕駛事後被逮捕，他正是譚松韻的國小同學馬明弘。根據當地媒體報導，馬明弘的父親與譚松韻的爸爸還是昔日戰友，兩家人都在四川省瀘州市敘永縣生活，本是友好的關係，怎料卻發生如此憾事。馬明弘最終在2020年9月被法院判處有期徒刑6年，還需向受害者賠償92萬元人民幣（約新台幣432萬元）。而譚松韻在庭審過程中曾哽咽表示，案發後1年多以來，對方家屬從未主動向他們進行過任何實質上的誠懇道歉，這給她和家人帶來了二次傷害，也讓粉絲超級心疼。此事過後，譚松韻沉寂半年才慢慢回歸演藝圈，她也在2019年9月開拍爆紅夯劇《以家人之名》。當時她飾演的「李尖尖」同樣是喪母角色，劇中有一幕名場面，3個沒血緣的兄妹在屋頂看星星，李尖尖對著夜空大喊：「媽媽！我在這裡，你看見我了嗎？」 這一幕的真情流露讓大家聯想到譚松韻戲外的真實經歷，都忍不住紅了眼眶。