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藝人唐治平近年工作銳減、經濟狀況備受關注，演員班鐵翔近日更公開質疑演藝工會近2年「零作為」。唐治平女友陳小姐也透露，唐治平過去連約9000元的工會會費都無力負擔，曾向工會求助3000元餐費卻未獲協助。面對外界質疑，演藝工會今發出聲明，強調已與唐治平本人聯繫，目前他的生活正逐漸恢復穩定，並非外界所稱「越過越差」。班鐵翔近日談及唐治平近況，直指演藝工會這2年來未能發揮協助藝人的功能。唐治平女友陳小姐則表示，唐治平經濟最困難時，不僅無力繳交約9000元的工會會費，也曾為3000元餐費向工會求助，但最終未獲得幫助。對此演藝工會理事長曹雨婷先前表示，工會並非沒有採取行動，過去曾替唐治平爭取評審工作，並安排兩場表演活動，也曾規劃由他開設表演班，希望協助他重返工作崗位。隨著事件持續引發討論，演藝工會進一步發出聲明回應，表示目前唐治平的情況正在好轉，並非如外界所稱有越過越差的情形。演藝工會表示：「本會已與唐治平本人聯繫過後，也了解目前的狀況逐漸穩定向好。本會誠摯希望演藝界及社會大眾給予支持，莫再以過去的低潮定義，讓他能安心走好接下來的每一步。本會在此祝福治平及家人一切平安順利。」針對外界接連公開討論唐治平的生活及經濟狀況，演藝工會也呼籲各界給予當事人空間，認為一個人正在努力重新站起來時，最需要的是支持與陪伴。聲明中提到，應避免在未經當事人授權的情況下公開談論他人處境，也不應未經同意隨意公開照片。所有公共言論在發表前，都應先查證事實，以免造成社會大眾誤解，更要防止讓事件當事人受到二度傷害。演藝工會最後感謝各界對演藝工作者處境的關心，並重申保障會員權益是工會的重要宗旨，未來仍會以會員權益及爭取演藝人員福利為會務核心。工會並未進一步說明唐治平目前的居住、工作及經濟細節，僅透露已直接與本人取得聯繫，確認他的狀況正逐漸穩定，希望外界停止以過去的低潮定義他，讓他能在不受打擾的情況下重新站穩腳步。