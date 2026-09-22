從空中俯瞰捷運環狀線橋和站旁，中山路與板南路交會處，一片近2萬坪的土地正在整備。此刻，眼前還沒有城市天際線，也還看不見未來的住宅、辦公、商業與公園，但正是在這片看似留白的土地上，一項以「城市」而非「單棟建築」為尺度思考的大型複合開發計畫，正準備展開。
由深耕北台灣45年的馥華集團攜手大洋塑膠共同開發，並邀請日本三菱地所參與全區統籌規劃，近2萬坪「OOOPEN CITY開發計畫」，包括住宅、商辦、零售、公園綠地、公共空間到公益設施，開發團隊希望以整體城市視野，重新思考建築、交通、自然與人的生活，如何在同一座城市聚落裡彼此發生關係。
近2萬坪土地不只蓋社區，而是規劃一座城市
「OOOPEN CITY開發計畫」整體開發範圍包括馥華自有約6,800坪土地、大洋塑膠約9,912坪基地，以及逾2,000坪公園綠地，形成中和少見的大尺度完整開發條件。近2萬坪的規模，也讓開發思維得以跳脫單一住宅與單一街廓，從規劃初期便同步思考住宅、辦公、商業、綠地、開放空間、公益設施、街道系統與交通路網，五大分區建築如何配置、不同機能如何共存、不同世代如何共享，以及一個地區如何從清晨到夜晚持續產生活力，這些需求如何被放在同一張城市藍圖中。基地所在區域曾是中和重要的產業與工業腹地。隨著產業結構、軌道交通與城市生活型態持續改變，這片土地也迎來重新定義角色的機會。
把國際城市開發經驗轉化為中和答案
觀察東京近年的大型城市開發，可以看見一個共同方向：城市競爭早已從單一地標建築，走向複合機能、軌道整合、公共空間、綠地與長期城市經營的全面整合。從六本木之丘將居住、工作、文化、商業與公共活動集中於步行尺度之內；麻布台之丘以「Modern Urban Village」為概念，將Green與Wellness置於城市核心；虎之門之丘與高輪Gateway City則進一步展現軌道建設與大型複合開發如何共同帶動區域更新。東京正在從「蓋一棟建築」，走向「經營一整個城市場域」。
這份來自東京的城市經驗，如今將在中和進行在地轉譯。OOOPEN CITY開發計畫要做的不是複製任何一座東京開發案，而是借鏡國際城市如何從土地、交通、產業與生活整體思考，重新回答一個更重要的問題：當近2萬坪土地得以被完整規劃，中和與新北可以迎來什麼樣的城市？
從東京山手線看環狀城市，大台北從單中心走向多節點
東京山手線為東京最具代表性的城市軸線之一，價值並不只在於「環狀」本身，而在於它串聯東京、新宿、澀谷、池袋、品川等不同城市核心，形成由多個節點彼此連結的城市網絡。對照新北環狀線，隨著板橋、新店、新莊、中和等生活與產業區域逐步串聯，大台北也正增加橫向連結與多核心發展的可能。「OOOPEN CITY開發計畫」緊鄰捷運環狀線橋和站，希望在這樣的軌道城市結構中，成為環狀線上的新城市節點，未來住宅、企業、商業、公共空間與公園綠意在此匯聚，涵蓋「職、住、遊、憩、學、藝」多重面向，形成新的複合生活聚落。
從開發建築到整合城市，馥華、大洋打開中和下一步
深耕新北的馥華集團持續從住宅建築延伸至國際旅宿、商辦與大型複合開發。2026年7月「台北板橋馥華艾美酒店」正式開幕，成為集團發展歷程的重要里程碑，也象徵馥華從長期深耕一座城市，逐步走向以國際品牌、跨域整合與長期經營參與城市發展。此次攜手大洋塑膠佈局中和，並導入日本三菱地所國際城市開發經驗，馥華與大洋思考的不只是土地開發，更是如何從更長的時間尺度，參與一個地區未來生活的形成。今天的OOOPEN CITY，從空中看去仍是一片正在整備中的基地，未來，住宅、企業、商業、公園、街道與人的日常，將一步一步在這裡展開。
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由深耕北台灣45年的馥華集團攜手大洋塑膠共同開發，並邀請日本三菱地所參與全區統籌規劃，近2萬坪「OOOPEN CITY開發計畫」，包括住宅、商辦、零售、公園綠地、公共空間到公益設施，開發團隊希望以整體城市視野，重新思考建築、交通、自然與人的生活，如何在同一座城市聚落裡彼此發生關係。
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「OOOPEN CITY開發計畫」整體開發範圍包括馥華自有約6,800坪土地、大洋塑膠約9,912坪基地，以及逾2,000坪公園綠地，形成中和少見的大尺度完整開發條件。近2萬坪的規模，也讓開發思維得以跳脫單一住宅與單一街廓，從規劃初期便同步思考住宅、辦公、商業、綠地、開放空間、公益設施、街道系統與交通路網，五大分區建築如何配置、不同機能如何共存、不同世代如何共享，以及一個地區如何從清晨到夜晚持續產生活力，這些需求如何被放在同一張城市藍圖中。基地所在區域曾是中和重要的產業與工業腹地。隨著產業結構、軌道交通與城市生活型態持續改變，這片土地也迎來重新定義角色的機會。
把國際城市開發經驗轉化為中和答案
觀察東京近年的大型城市開發，可以看見一個共同方向：城市競爭早已從單一地標建築，走向複合機能、軌道整合、公共空間、綠地與長期城市經營的全面整合。從六本木之丘將居住、工作、文化、商業與公共活動集中於步行尺度之內；麻布台之丘以「Modern Urban Village」為概念，將Green與Wellness置於城市核心；虎之門之丘與高輪Gateway City則進一步展現軌道建設與大型複合開發如何共同帶動區域更新。東京正在從「蓋一棟建築」，走向「經營一整個城市場域」。
這份來自東京的城市經驗，如今將在中和進行在地轉譯。OOOPEN CITY開發計畫要做的不是複製任何一座東京開發案，而是借鏡國際城市如何從土地、交通、產業與生活整體思考，重新回答一個更重要的問題：當近2萬坪土地得以被完整規劃，中和與新北可以迎來什麼樣的城市？
從東京山手線看環狀城市，大台北從單中心走向多節點
東京山手線為東京最具代表性的城市軸線之一，價值並不只在於「環狀」本身，而在於它串聯東京、新宿、澀谷、池袋、品川等不同城市核心，形成由多個節點彼此連結的城市網絡。對照新北環狀線，隨著板橋、新店、新莊、中和等生活與產業區域逐步串聯，大台北也正增加橫向連結與多核心發展的可能。「OOOPEN CITY開發計畫」緊鄰捷運環狀線橋和站，希望在這樣的軌道城市結構中，成為環狀線上的新城市節點，未來住宅、企業、商業、公共空間與公園綠意在此匯聚，涵蓋「職、住、遊、憩、學、藝」多重面向，形成新的複合生活聚落。
從開發建築到整合城市，馥華、大洋打開中和下一步
深耕新北的馥華集團持續從住宅建築延伸至國際旅宿、商辦與大型複合開發。2026年7月「台北板橋馥華艾美酒店」正式開幕，成為集團發展歷程的重要里程碑，也象徵馥華從長期深耕一座城市，逐步走向以國際品牌、跨域整合與長期經營參與城市發展。此次攜手大洋塑膠佈局中和，並導入日本三菱地所國際城市開發經驗，馥華與大洋思考的不只是土地開發，更是如何從更長的時間尺度，參與一個地區未來生活的形成。今天的OOOPEN CITY，從空中看去仍是一片正在整備中的基地，未來，住宅、企業、商業、公園、街道與人的日常，將一步一步在這裡展開。
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