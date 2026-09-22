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藍狠批台美關係「自欺欺人」

外交部駁斥「訪團往來持續進行」

《紐約時報》日前報導，部分赴美的台灣官員曾被川普政府官員要求減少拜會華府智庫，相關消息引發外界質疑台美關係是否面臨變化？國民黨今（22）日就批評，從總統迄今未能過境美國本土、對台軍售延宕，到《紐時》的報導，這些「警訊」都顯示台美關係正面臨嚴峻挑戰，政府卻仍宣稱「台美關係史上最好」，形同自欺欺人。對此，外交部發言人蕭光偉反駁，台美之間從地方政府、國會到行政部門，各層級交流都持續進行，官方溝通管道一直暢通，「我不覺得台美關係目前有面臨嚴峻的挑戰」。國民黨文傳會主委陳以信今批評，從總統迄今未能過境美國本土、對台軍售延宕，到《紐約時報》報導稱，部分赴美台灣官員遭川普政府要求減少拜會華府智庫，這些警訊都顯示台美關係面臨嚴峻挑戰；政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，形同自欺欺人。陳以信也質疑，外交部長林佳龍日前稱「台灣利益就是美國利益」、台美甚至可以「管理中國」，與目前華府對台互動情況並不相符。對此，蕭光偉今在外交部例行記者會上表示，政府一直持續對外說明台美關係現況，「這當然也不是自欺欺人」。若從實際交流觀察，台美雙方不論是地方政府層級、民意代表或國會之間，訪團往來都持續進行。蕭光偉指出，在各項政策議題上，台灣各部會也持續與美國行政部門保持溝通；包括政府官員今年仍有赴華府出席相關會議，因此從實際互動來看，台美官方溝通與接觸管道始終暢通，雙方也持續就各項議題進行協調。針對國民黨所稱台美關係正面臨「嚴峻考驗」，蕭光偉表示，他不清楚這項判斷是從哪個面向得出？如果指的是總統出訪、過境美國，相關安排仍必須配合總統行程，待時機成熟、條件可行時，自然會啟動相關規劃。至於對台軍售，蕭光偉指出，美方也已多次強調，相關軍售目前仍持續進行，因此不能僅因部分案件尚在程序中，就推論台美關係面臨嚴峻挑戰。蕭光偉最後強調，無論從官方溝通、國會與地方層級交流，或各部會政策協調來看，台美互動都持續進行，「所以其實我不覺得說台美關係目前有面臨嚴峻的挑戰」。