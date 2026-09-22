長年投身流浪動物救援、被譽為「狗菩薩運將」的計程車司機尤河清，於 9 月 20 日清晨在睡夢中安詳離世，享壽 67 歲。其兒子發文證實，父親因腎功能不佳引發積水往生，先前因害怕洗腎後無法繼續載送救援毛孩才選擇一再拖延。尤河清曾登上立法院院長韓國瑜YouTube節目受訪，25 年來無私奉獻，消息曝光讓無數網友動容。
🟡韓國瑜昔專訪狗菩薩運將！暖載浪浪逾25年
立法院院長韓國瑜曾於 2021 年推出公益影片《韓先生來敲門》，特別專訪當時 62 歲的尤河清，並稱呼他為「狗菩薩」。尤河清在影片中透露，自己年輕時曾沉溺賭博，直到 41 歲載到救援流浪狗的老師們，才立志投入寵物友善運將的行列，不僅戒除賭博惡習，更默默載送浪浪長達 25 年。他過去罹患甲狀腺癌初期，抗癌成功後甚至將理賠金捐出救狗，直言拯救毛孩的同時，自己也被狗狗救了一命，無私付出讓韓國瑜深受感動。
🟡洗腎恐無法再救援！兒淚揭爸爸不願洗腎主因
尤河清的兒子日前透過父親臉書發文證實，尤河清於 9 月 20 日早上 6 點 27 分在睡夢中毫無病痛地離開人世。兒子淚揭不洗腎原因，父親長期腎功能不佳，進而引發肺積水與心臟積水致血氧不足，先前醫師曾建議洗腎，但尤河清考量洗腎後恐無法繼續載送與救援流浪狗，因而想說「再緩緩」一再拖延，直到上週無法正常進食才住院。家屬表示，尤河清靈堂安厝在新北板橋「月陽會館」靜渡區52號，訃聞出來後會再公布，歡迎想念「尤司機」的朋友前來送他最後一程。
🟡全台奔波救援不顧身體！奉獻一生惹網友鼻酸
與尤河清相識 10 多年的資深動保志工也發文哀悼，回憶在仍有安樂死的年代，尤大哥總是南北奔波，幫忙前往各地收容所領出狗狗送醫或前往中途之家。尤河清甚至不顧自身身體與經濟狀況，車廂裡永遠裝滿罐頭與飼料，連開計程車賺來的車資也幾乎全數捐給愛媽狗園。一生默默為無依毛孩奉獻的暖舉曝光後，大批網友紛紛湧入留言「尤大哥一路好走」、「感謝您對浪浪的無私付出」。
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立法院院長韓國瑜曾於 2021 年推出公益影片《韓先生來敲門》，特別專訪當時 62 歲的尤河清，並稱呼他為「狗菩薩」。尤河清在影片中透露，自己年輕時曾沉溺賭博，直到 41 歲載到救援流浪狗的老師們，才立志投入寵物友善運將的行列，不僅戒除賭博惡習，更默默載送浪浪長達 25 年。他過去罹患甲狀腺癌初期，抗癌成功後甚至將理賠金捐出救狗，直言拯救毛孩的同時，自己也被狗狗救了一命，無私付出讓韓國瑜深受感動。
尤河清的兒子日前透過父親臉書發文證實，尤河清於 9 月 20 日早上 6 點 27 分在睡夢中毫無病痛地離開人世。兒子淚揭不洗腎原因，父親長期腎功能不佳，進而引發肺積水與心臟積水致血氧不足，先前醫師曾建議洗腎，但尤河清考量洗腎後恐無法繼續載送與救援流浪狗，因而想說「再緩緩」一再拖延，直到上週無法正常進食才住院。家屬表示，尤河清靈堂安厝在新北板橋「月陽會館」靜渡區52號，訃聞出來後會再公布，歡迎想念「尤司機」的朋友前來送他最後一程。
🟡全台奔波救援不顧身體！奉獻一生惹網友鼻酸
與尤河清相識 10 多年的資深動保志工也發文哀悼，回憶在仍有安樂死的年代，尤大哥總是南北奔波，幫忙前往各地收容所領出狗狗送醫或前往中途之家。尤河清甚至不顧自身身體與經濟狀況，車廂裡永遠裝滿罐頭與飼料，連開計程車賺來的車資也幾乎全數捐給愛媽狗園。一生默默為無依毛孩奉獻的暖舉曝光後，大批網友紛紛湧入留言「尤大哥一路好走」、「感謝您對浪浪的無私付出」。